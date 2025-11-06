Bombardier : le Global 8000 certifié au Canada

C’est une étape importante pour la mise en service du jet d’affaire annoncé comme « le plus rapide au monde » par Bombardier . Dévoilé en mai 2022 au salon EBACE de Genève, le jet a réalisé son vol inaugural trois ans plus tard, le 16 mai dernier au centre d’assemblage de Mississauga.

Le design du jeu d’affaire est dérivé de celui du Global 7500, mis en service en 2018. Présenté comme l’avion d’affaire le plus rapide du monde, le Global 8000 peut atteindre Mach 0.95. En 2021, dans le cadre du développement du jet, l’avion d’essai FTV5 avait même réussi à passer le mur du son. Son autonomie est également élevée : 14 800 km (8000 miles nautiques).