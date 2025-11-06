Bombardier : le Global 8000 certifié au Canada

Bombardier a annoncé le 5 novembre que l’avion d’affaire Global 8000 a reçu la certification de type de Transports Canada, augure d’une mise en service cette année. La certification aux Etats-Unis et en Europe devrait suivre.
C’est une étape importante pour la mise en service du jet d’affaire annoncé comme « le plus rapide au monde » par Bombardier. Dévoilé en mai 2022 au salon EBACE de Genève, le jet a réalisé son vol inaugural trois ans plus tard, le 16 mai dernier au centre d’assemblage de Mississauga.
Le design du jeu d’affaire est dérivé de celui du Global 7500, mis en service en 2018. Présenté comme l’avion d’affaire le plus rapide du monde, le Global 8000 peut atteindre Mach 0.95. En 2021, dans le cadre du développement du jet, l’avion d’essai FTV5 avait même réussi à passer le mur du son. Son autonomie est également élevée : 14 800 km (8000 miles nautiques).
Bombardier insiste sur le confort. L’avion compte quatre zones habitables ainsi qu’un espace de repos pour l’équipage. Pour « minimiser le stress physiologique généralement associé aux voyages en haute altitude », Bombardier met en avant les capacités du Global 8000 en matière d’altitude en cabine : à 41 000 pieds d’altitude, on a l’équivalent de 2691 pieds en cabine, ce qui correspond à la pression atmosphérique qu’on peut retrouver « au sommet du Burj Khalifa ». Bombardier le voit comme une nouvelle norme de référence pour l’industrie.
