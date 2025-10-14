Bombardier annonce Mach 0,95 pour le Global 8000

Mach 0,95

Poursuite de la guerre de communication autour des performances dans le domaine des jets d'affaires. Cette fois-ci, l'affrontement n'est pas autour de l'altitude cabine, mais de la vitesse envisageable. C'est dans le cadre du salon et congrès annuel de l’Association de l’aviation d’affaires (NBAA-BACE), qui se tient actuellement du 14 au 16 octobre à Las Vegas, que Bombardier a annoncé que son dernier né, le biréacteur Global 8000, sera capable d'une nouvelle vitesse maximale de Mach 0,95. Néanmoins l'intérêt d'une telle vitesse reste discutable, l'autonomie de l'appareil en souffrant grandement, en étant considérablement réduite.

Des essais en supersonique

A cette dernière s'ajoute une croisière "ultra rapide" ainsi que la qualifie l'avionneur, de Mach 0,92. En mai 2021, le Global 8000 d'essais en vol FTV5 de Bombardier, surnommé -communication oblige- « le chef-d’œuvre », est devenu le premier avion d’affaires à franchir le mur du son. L'appareil biréacteur a atteint à plusieurs reprises une vitesse supersonique lors de vols d’essai. Un avion de chasse F/A-18 de la NASA l’accompagnait pour observer et filmer l'ensemble. Pour le moment, le Global 8000 est devenu l’avion civil le plus rapide depuis le Concorde. L’avion très long-courrier Global 8000 -8 000 comme son autonomie en nautiques, soit un peu plus de 14 800 km- devrait entrer en service en 2025.

Comlux va acquérir le Global 8000

Au cours de ce même salon, Comlux a été également annoncé comme client ferme du Global 8000. L'entreprise basée en Suisse et qui œuvre dans la propriété partagée, prendra livraison en 2026 de l’avion. Comlux est spécialisée dans les opérations long-courriers et possède déjà au sein de sa flotte les Global 6000 et Global 6500 de Bombardier.