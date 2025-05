Le Bombardier Global 8000 a fait son premier vol

Premier vol pour le Global 8000

Bombardier a annoncé le 20 mai 2025 que le premier avion Global 8000 de série a effectué avec succès son premier vol. Cette étape importante a été franchie le 16 mai au départ du Centre d’assemblage d’avions Bombardier de Mississauga, en Ontario. L’avion a exécuté une série d’essais au cours du vol, dans le cadre de la procédure de vols d’essai d’avions de série. Aux commandes, Sandro Novelli, pilote, assisté de Charlie Honey, copilote et de Bhargav Bhavsar, mécanicien de bord. Toutes les commandes de vol de l’avion ont été actionnées, et les systèmes et l’avion ont réagi comme prévu.

Entrée en service prévue pour la seconde moitié de 2025

Il s’agit du plus récent jalon posé pour le programme Global 8000 de Bombardier. L’avion d’essai Global 8000 a dépassé les attentes durant les essais en vol, et le premier avion de série volera bientôt jusqu’au Centre de finition Laurent Beaudoin de Bombardier à Montréal, où la finition de l’intérieur sera effectuée en vue de son entrée en service prévue pour la seconde moitié de 2025. « Ce vol du premier avion de série marque une nouvelle étape réussie pour le programme Global 8000 de Bombardier, et nous sommes très satisfaits des performances de l’avion durant ce voyage inaugural », a déclaré Stephen McCullough, vice-président principal, Ingénierie et développement de produits chez Bombardier.

Dérivé du Global 7500

Le Global 8000 est l’évolution de l’avion Global 7500, qui a accumulé plus de 250 000 heures de vol et plus de 200 livraisons depuis son entrée en service en 2018. Le biréacteur Global 8000 de Bombardier dispose selon son constructeur de la vitesse la plus élevée chez tout avion civil depuis le Concorde, à Mach 0,94, la distance franchissable la plus longue pour un avion d’affaires comptant quatre zones, à 8 000 NM (14 816 km). Le Global 8000 permettra ainsi de rallier Dubaï à Houston, Singapour à Los Angeles, Londres à Perth, en plus d’offrir pour la toute première fois un régime de croisière ultra-rapide de Mach 0,92. À cette vitesse, le biréacteur peut avoir un rayon d’action atteignant jusqu’à 4 200 milles marins (environ 7 778 km).

Quatre zones habitables et une aire de repos réservée à l’équipage

Le Global 8000 de Bombardier offre également des capacités de décollage et d'atterrissage comparables à celles d’un avion léger, commente le constrcteur. Sesconception unique et ses caractéristiques techniques de pointe assurent aux clients la capacité d’accéder à de plus petits aéroports auxquels d’autres avions de sa catégorie n’ont pas accès. L’avion Global 8000 offrira un confort exceptionnel, proposant quatre zones habitables et une aire de repos réservée à l’équipage. Le biréacteur offrira également l’espace de cabine le plus généreux de sa catégorie, ainsi que la cabine la plus saine de l’industrie et une basse altitude en cabine, afin de maximiser le confort et la productivité des passagers durant tous leurs voyages.