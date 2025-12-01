Retour sur le budget ESA 2026-2028
© S. Corvaja / ESA
Pierre-François Mouriaux
publié le 01 décembre 2025 à 13:12

Le Conseil CM25 de l'Agence spatiale européenne s’est achevé le 27 novembre par l’adoption d’un budget record, mais dicté par la crise. L'Allemagne s’impose et dispose, la sécurité est renforcée, tandis que la préparation du futur ne semble pas à la hauteur des enjeux.

Presque sans surprise

Presque sans surprise, les souscriptions pour le budget 2026-2028 de l’Agence spatiale européenne ont dépassé les 22 Md€ (22,07 Md€, très exactement), alors que son directeur général Josef Aschbacher militait depuis des semaines pour obtenir 22,25 Md€. Les contraintes budgétaires des pays membres ne permettaient pas d’escompter 25 Md€, et 20 Md€ auraient

01/12/2025 13:12
Espace

Le Conseil CM25 de l'Agence spatiale européenne s’est achevé le 27 novembre par l’adoption d’un budget record, mais dicté par la crise. L'Allemagne s’impose et dispose, la sécurité est renforcée, tandis que la préparation du futur ne semble pas à la hauteur des enjeux.

Presque sans surprise, les souscriptions pour le budget 2026-2028 de l’Agence spatiale européenne ont dépassé les 22 Md€ (22,07 Md€, très exactement), alors que son directeur général Josef Aschbacher militait depuis des semaines pour obtenir 22,25 Md€. Les contraintes budgétaires des pays membres ne permettaient pas d’escompter 25 Md€, et 20 Md€ auraient pénalisé les industriels. En comparaison du budget 2023-2025 qui s’élevait

