Les drones SkyGuardian belges bientôt armés

Acquérir un système SkyGuardian supplémentaire

Cet appel d'offres a été approuvé par la commission des achats militaires, qui doit donner son feu vert aux (grosses) commandes passées par la Défense. La Belgique a commandé en 2018 deux systèmes SkyGuardian, chacun composé deux appareils et d'une station de contrôle au sol. L'actuel ministre de la Défense, Theo Francken, a confirmé son intention d'acheter un système supplémentaire. Le premier appareil a été officiellement mis en service en septembre dernier par la 2ème escadrille de la Force aérienne et un second est attendu d'ici la fin de l'année sur la base de Florennes (sud) pour mener au départ des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR).

Un changement radical de politique

M. Francken, fort d'un appui d'une majorité parlementaire à la Chambre des représentants, a annoncé que ces avions pilotés à distance (ou RPAS pour "Remotely Piloted Aircraft Systems") seraient armés. Il a ainsi renversé une position – très dogmatique - adoptée par la précédente coalition gouvernementale. Sa proposition a désormais passé le cap de la commission des chants militaires. "Nos adversaires militaires, notamment le régime iranien, utilisent déjà des drones qui ciblent des civils innocents en Europe. Nous devons non seulement nous défendre, mais aussi exploiter pleinement le potentiel de notre technologie", a justifié le président de la commission, le député Peter Buysrogge (du même parti nationaliste flamand, la N-VA, que le ministre).

Des bombes et des missiles

Selon des sources militaires, les MQ-9B belges pourraient être armés de bombes à guidage laser/GPS déjà en dotation à la Force aérienne, comme des GBU-49 américaines. En ce qui concerne les missiles, les deux options possibles sont l'AGM-114 Hellfire - déjà en service dans des versions antérieures du drone de General Atomics Aeronautical Systems Inc.'s (GA-ASI) - ou le Brimstone de l'européen MBDA, que la Royal Air Force (RAF) britannique a qualifié sur ses Protector RG Mk 1, très semblales aux appareils belges.