Lutte antidrones : Saab reçoit une nouvelle commande de défense aérienne de la Lituanie

D’une valeur de 1.4 milliards de couronnes suédoises (128 M€), ce contrat suit une première commande de 1.3 Mds SEK (114 M€) passée en juillet 2024 et une seconde de 1.2 Mds SEK (106 M€) passée en octobre 2024. Le contrat s’inscrit dans un accord-cadre entre Saab, l’administration suédoise du matériel de défense (FMV) et le ministère de la défense lituanien.

Un atout stratégique face à la nouvelle nature des menaces

Le MSHORAD (Mobile Short-Range Air Defence ou Défense aérienne mobile à courte portée) est un système de défense anti-aérienne qui assure la protection d’unités en mouvement. Intégré aux véhicules de Saab, le MSHORAD peut équiper d’autres véhicules. Dans ce cas, comme pour les commandes précédentes, le système équipera des véhicules-tout-terrain JLTV 4x4 fabriqués par l’entreprise américaine Oshkosh. Le MSHORAD est constitué d’un radar Giraffe 1X et d’une unité de tir mobile RBS 70 NG, un système portatif de défense antiaérienne (MANPADS) monté sur tourelleau. Impossible à brouiller selon son constructeur, le missile est à courte portée (9 km maximum).

Le MSHORAD assure la protection contre un grand nombre de menaces : avion, hélicoptère, missile, drone. Cette dernière commande de la Lituanie résonne avec le besoin des pays européens proches de la Russie en capacité anti-drone. Dernièrement, la Lituanie avait appelé l’OTAN à l’aide après le survol du ciel de la capitale Vilnius par un drone russe chargé d’explosifs début août.

Collaboration entre européens

L’accord-cadre entre Vilnius et Stockholm renforce cette tendance de solidarité entre états européens face à la menace russe et dans un contexte du soutien versatile outre-Atlantique. Ancien premier ministre de la Lituanie, le commissaire européen à la défense et au spatial Andrius Kubilius appelle à renforcer d’urgence la défense du pays.