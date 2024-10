La Lituanie commande une deuxième batterie antiaérienne mobile MSHORAD auprès de Saab

Le contrat, annoncé le 4 octobre, s'inscrit dans un accord-cadre entre Saab, l’Administration suédoise du matériel de défense (FMV) et le ministère de la Défense lituanien. Il inclut des unités de tir mobiles, des unités de radar mobiles, un système de commandement et de contrôle (C2), ainsi qu’un programme de formation intégrant un simulateur pour le système RBS 70 NG. La valeur de ce contrat est d'environ 1,2 milliard de couronnes suédoises (soit 105,6 millions d'euros) ( Saab ). Il vient compléter une précédente commande similaire, annoncée le 9 juillet 2024, pour un montant de 1,3 milliard de couronnes suédoises (soit 114,42 millions d'euros) ( Saab ). Dans les deux cas, le modèle de véhicule est connu puisqu'il s'agira de véhicules blindés légers Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) fabriqués par la société américaine Oshkosh. Les livraisons sont attendues entre 2025 et 2027 (commande du 9 juillet) et 2026 et 2029 (commande du 4 octobre).

L'intérêt de détenir une couverture radar pour ce type de système n'étant pas guidé par radar permet d'offrir une idée de la situation aérienne aux opérateurs : la portée est finalement faible pour des cibles parfois rapides (avions de combat, missile de croisière) et permet de gagner de précieuses secondes en visant déjà dans la bonne direction. Après évaluation de la menace et assignation des armes par le système C2 de défense aérienne au sol (GBAD), les missiles peuvent être engagés en moins de cinq secondes pour éliminer plusieurs cibles.

Le RBS 70 NG est la toute dernière version du RBS 70. Il dispose de systèmes optiques revus et modernisés, avec notamment un système infrarouge utilisable de jour comme de nuit, une meilleure définition de l'image,... Le tir peut être effectué en manuel ou encore à l'aide d'un suivi de cible automatique. Les engagements sont aussi enregistrés par le système afin de pouvoir détenir un retour d'expérience pour les opérateurs. En ce qui concerne les données techniques, le missile BOLLIDE (tiré par le RBS 70NG) atteint une vitesse maximale de Mach 2 (soit 2469,6 km/h) et offre une bulle antiaérienne de 9 kilomètres de portée (max) à une altitude allant de 0 mètres à 5000 mètres. ( Saab )

Le système RBS 70 NG est un système portatif de défense antiaérienne (MANPADS) capable d'être monté en tourelleau sur des véhicules divers. Tout comme les autres MANPADS, il est pensé pour offrir une défense antiaérienne basse couche. Il fait partie des MANPADS impossible à brouiller ; le guidage du missile n'est pas assuré par un capteur infrarouge qui pourrait être trompé par des leurres infrarouges ( flares ) ou encore un capteur radar, pouvant être trompé par des paillettes ( chaffs ). Le guidage du missile est assuré directement par un capteur laser, pointé par le système de lancement du missile. Mais tout système à un défaut ; la ligne de visée ne doit pas être obstruée par le moindre obstacle entre la cible et le système de guidage, le tireur devant garder une vue directe et constante avec sa cible !

Le radar Giraffe 1X est un radar à balayage électronique actif (AESA) léger, pesant entre 100 et 150 kg. Il peut être installé sur divers véhicules, y compris des véhicules blindés (comme dans ce cas-ci) ou des installations fixes. Ce dernier offre une couverture radar à 360° sur une portée de 75 kilomètres. De par sa légèreté et sa précision, il est surtout pensé pour offrir une détection à longue portée pour des systèmes antiaériens à très courte, courte et moyenne portée. Il offre ainsi une situation claire et précise de l'espace aérien, que ces soit au niveau des menaces classiques mais aussi plus compliquées à détecter, tels que les drones de petites tailles.

Do you think you can deploy the RBS 70 NG faster than our technical sales support? #rbs70ng #rbs70 #saabinthefield #missilemonday pic.twitter.com/rFY7whjzo8

Système de commandement et de contrôle (C2)

Le système GBAD C2 (Ground-Based Air Defence Command and Control) joue un rôle de premier plan dans la coordination des unités de tir entre elles mais aussi entre les unités de tir et le radar (voire plusieurs radars). Dans ce cas-ci, il collecte les données fournies par le radar mobile Giraffe 1X et les analyse en temps réel pour évaluer les menaces aériennes. Le C2 classe les cibles, attribue les armes et calcule les temps de tir pour permettre une neutralisation rapide des menaces. Le système permet également des analyses après action pour affiner les stratégies de défense aérienne.

Une nouvelle commande stratégique pour la Lituanie

Avec cette commande supplémentaire, une deuxième batterie au sein des forces armées lituaniennes sera équipée du système MSHORAD. Cette commande s'inscrit dans une stratégie plus large de modernisation des capacités de défense aérienne de la Lituanie, amorcée suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La prolifération des drones dans les récents conflits a en effet poussé de nombreux pays à prioriser l’acquisition de systèmes de défense aérienne efficaces et particulièrement au niveau des systèmes basse couche. Il faut aussi prendre en compte l'utilisation efficace des MANPADS durant les premiers jours de l'invasion russe de l'Ukraine a clairement démontré leur intérêt ; ils ont une portée faible mais sont facile d'utilisation et peuvent facilement équiper les différentes unités au combat.

D'ailleurs, d'autres MANPADS ont été récemment acquis par la Lituanie, mais cette fois-ci, pour ses fantassins et non plus sur des véhicules : le 25 septembre, la Lituanie, la Pologne et deux autres pays européens ont annoncé l'achat commun de MANPADS Piorun auprès de la société polonaise Mesko ( ministère national de la Défense de la République de Lituanie ).