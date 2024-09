Un commissaire européen en charge de la défense et de l’espace

Exit Thierry Breton

Le 17 septembre à Bruxelles, la nouvelle structure prévue pour le Collège des commissaires a été présentée au Parlement par la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Composé de six Vice-présidents exécutifs et vingt commissaires, il voit notamment la nomination de Stéphane Séjourné, ministre français des Affaires internationales démissionnaire et chef du parti présidentiel Renaissance, qui devient Vice-président exécutif