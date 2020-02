Fête de l'alternance le 17 mars au Parc Floral de Paris

Le MEDEF Île-de-France souhaite élargir son concept de Fête de l’alternance et organiser avec tous les acteurs de l’emploi et de la formation d’Île-de-France une grande manifestation pour tous les jeunes.

Plus de 5 000 m2 de stands pour :

Découvrir les métiers et les formations initiales ou en alternance de manière concrète et participative par des jeux (réalité virtuelle, immersive learning, Serious Game), des démonstrations pratiques de métiers pour permettre une représentation concrète, des échanges avec des jeunes apprentis, des professionnels, des enseignants…

Aider le grand public (élèves, parents, enseignants) à connaître les métiers, les compétences recherchées et les perspectives d’emploi pour mieux éclairer les démarches d’orientation (croisement entre le désir du jeune et la connaissance du marché de l’emploi)

Valoriser les métiers et les branches professionnelles (le salon est découpé en grandes familles : bâtiment, commerce, industrie, transport…)

Faire reconnaître l’apprentissage et l’alternance comme des voies royales d’insertion dans l’emploi.

Faire évoluer les représentations sur les métiers, les perspectives d’embauche, la mixité des emplois, l’alternance…

Présentation de la fête des métiers, de l’orientation et l’alternance.

Un salon, cinq pôles :

PÔLE INFORMATION

Animé par le MEDEF Île-de-France et Pôle emploi, c’est un lieu de conférences et de débats. L’occasion également de préciser les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics : la période, le contrat, la rémunération, les dispositifs de formation et leur financement, les aides, etc.

PÔLE MÉTIERS

Regroupé autour des principaux organismes de formation, il propose toutes les formations accessibles aux contrats de professionnalisation et d’apprentissage et présente les secteurs d’activité et les métiers. Plus de 100 écoles sont représentées.

PÔLE ORIENTATION

Animé par des professionnels et des jeunes en formation et des organismes tels que la Région Île-de-France et Défi Métiers, ANAF, APEC, ARML, il assure une activité de conseil auprès des participants qui pourront, lors de rencontres individualisées ou en groupe, bénéficier de :

Séances de coaching

Simulations d’entretien

Test d’orientation

Informations sur les métiers

PÔLE RECRUTEMENT

Il organise les rencontres entre jeunes en recherche active d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et les entreprises, et facilite le recrutement. Plus de 50 entreprises étaient présentes.

PÔLE HANDICAP

Il permet aux entreprises de recruter des personnes en situation de handicap à la recherche d’un contrat en alternance. L’Agefiph et les Cap Emploi se mobilisent avec les entreprises pour proposer des emplois aux personnes en situation de handicap.

Informations pratiques ICI.