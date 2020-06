Aéro Montréal accueille fièrement de nouveaux membres de haut rang au sein de son Conseil d'Administration

17 juin 2020

Monsieur Denis Giangi, président du conseil d’administration et Madame Suzanne Benoît, présidente-directrice générale d’Aéro Montréal, sont très heureux d’accueillir de nouveaux membres de haut rang au sein du conseil d’administration d’Aéro Montréal : M. Philippe Rainville, Président-directeur général d’Aéroports de Montréal, Mme Janie C. Béïque, Première vice-présidente, Investissements au Fonds de solidarité FTQ, M. Richard Chénier, Directeur général du Centech et M. Ray Townsend, Directeur principal, Opérations commerciales et stratégie de Lockheed Martin Canada.

« La grappe aérospatiale du Québec rassemble et mobilise les joueurs clés de l’industrie aérospatiale autour d’un objectif ambitieux : devenir la grappe la plus innovante au monde. L’inclusion de personnalités du milieu des affaires en provenance de secteurs connexes représente une étape incontournable pour y parvenir. Ainsi, nous consolidons un écosystème fort, mature et confirmons notre volonté commune d’avancer ensemble vers l’industrie aérospatiale du futur », a déclaré M. Denis Giangi, président du conseil d’administration d’Aéro Montréal et Président de Rolls-Royce Canada.

La force d’une équipe diversifiée

Philippe Rainville (photo) – Président-directeur général d’Aéroports de Montréal

Monsieur Rainville occupe les fonctions de président-directeur général d’Aéroports de Montréal depuis 2017, après avoir occupé le poste de vice-président Finances et administration et chef de la direction financière depuis 2008. Il possède une solide expérience en finance, planification stratégique et informatique acquise au sein de grandes entreprises telles que Provigo, Pepsi-Cola, Molson et Tarkett Inc. Détenteur d’un baccalauréat en Administration de l'Université McGill et d’un baccalauréat en Sciences comptables de l’Université du Québec à Montréal, Monsieur Rainville est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec depuis 1986.

Janie C. Béïque – Première vice-présidente, Investissements au Fonds de solidarité FTQ

Madame Janie C. Béïque a été nommée au poste de première vice-présidente, Investissements au Fonds de solidarité FTQ en juillet 2018. À ce titre, elle siège également au comité de direction du Fonds. Elle s’est jointe au Fonds de solidarité FTQ en 2000 et elle a depuis occupé plusieurs postes de direction. Avant son arrivée au Fonds, Madame Béïque était associée au sein du cabinet d’avocats McCarthy Tétrault. Titulaire d’un baccalauréat en Droit de l’Université de Montréal, Madame Béïque est membre du Barreau du Québec depuis 1991. Elle est membre de l’Institut des administrateurs de société depuis 2012 et a obtenu en 2015 un MBA des universités Georgetown aux États-Unis et ESADE en Espagne. En 2016, elle a été nommée « Leader en innovation » par le gouvernement du Canada.

Richard Chénier – Directeur général du Centech

Monsieur Chénier agit à titre de directeur général du Centech, un incubateur d'entreprises de haute technologie de calibre mondial dédié aux hautes technologies. Il est également le directeur de l’entrepreneuriat technologique et de l’innovation à l’École de technologie supérieure (ÉTS), la 2e plus importante école de génie au Canada. Monsieur Chénier détient un baccalauréat en Psychosociologie et une maîtrise en Communication organisationnelle. Il a été gestionnaire exécutif au sein de deux entreprises de conseils en gestion, dont l’une qu’il a cofondée. En 2018, il a été nommé parmi les 50 québécois.es qui créent l'extraordinaire par le magazine Urbania.

Ray Townsend – Directeur principal, Opérations commerciales et stratégie de Lockheed Martin Canada

Monsieur Townsend occupe les fonctions de directeur principal, Opérations commerciales et stratégie de Lockheed Martin Canada depuis mars 2020. Il a joint les rangs de l’entreprise après une glorieuse carrière de 23 ans à titre de pilote au sein de l’Aviation royale canadienne. En tant que point de contact central au sein de l'équipe de direction de Lockheed Martin Canada, Monsieur Townsend s’affaire à aider le Canada à relever ses défis en matière de sécurité et de défense. Diplômé du Collège militaire royal du Canada, où il a obtenu un diplôme spécialisé en Commerce et en Économie, il est également titulaire d’une maîtrise en Gestion et politique de sécurité et de défense et d’une maîtrise en Études de défense.

L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre du processus continu de renouvellement du conseil d’administration. Avec les nominations annoncées, Aéro Montréal compte maintenant un total de trente-cinq administrateurs.

Bienvenue à bord Philippe, Richard, Janie et Ray !

Denis Giangi

Président du conseil d’administration d’Aéro Montréal et Président de Rolls-Royce Canada

Suzanne M. Benoît

Présidente-directrice générale d’Aéro Montréal