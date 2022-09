Air Austral : accord pour la restructuration

75 % des clients perdus entre 2020 et 2021

La pandémie de Covid-19 a fortement impacté la compagnie qui aurait perdu les ¾ de ses clients du fait des restrictions de voyage imposées à la Réunion et en métropole. Fin 2021, sa dette atteignait 161 millions d’euros, en plus des 55 millions prêtés par ses actionnaires, soit un total supérieur à son chiffre d’affaires annuel à cette époque. La compagnie n’a transporté que 283 000 passagers entre le 1er avril et le 31 mars 2021 contre 1,2 millions lors de son exercice précédent. Le plan de restructuration Air Austral comprenant une injection de 55 millions d’euros d’argent frais, a été soumis à l’approbation de la Commission européenne, a annoncé vendredi le PDG de la compagnie aérienne Réunion.

Air Austral devrait être reprise en main par un consortium de nouveaux investisseurs menés par Michel Delefilie, PDG du groupe Clinifutur. Ces nouveaux investisseurs devraient apporter 30 millions d’euros contre 25 millions pour la société d’économie mixte Sematra, détenant 97,8 % d’Air Austral. Ala Région va apporter 15 millions, contre 5 millions du Conseil Départemental et 5 millions de la CCI.

Aucune fusion entre Air Austral et Corsair

Cette intervention d'investisseurs réunionnais écarte la piste d'un rapprochement d'Air Austral avec sa concurrente Corsair, qualifiée fin 2021 « d’option » possible par le ministre des Comptes publics de l'époque Olivier Dussopt. La compagnie dessert plusieurs destinations de l'océan Indien et la métropole depuis La Réunion, et exploite dix appareils : trois Boeing 777, deux Boeing 787 et trois Airbus A220 pour les long-courriers et deux Boeing 737 pour les moyen-courriers.