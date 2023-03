Air France retire progressivement ses Airbus A380

Programme actif de renouvellement de la flotte

Initialement prévu pour fin 2022, le retrait progressif de la flotte d'Airbus A380 s'inscrit dans la stratégie de simplification de la flotte du groupe Air France-KLM actuellement en cours. L'objectif est de transformer la flotte pour la rendre plus compétitive, en se dotant d'avions modernes, performants et plus respectueux de l'environnement.

Air France-KLM détient cinq des neuf Airbus A380 actuels, soit en propriété, soit sous contrat de location financière, tandis que les quatre autres sont sous contrat de location opérationnelle. La dépréciation globale de l'Airbus A380 aura un coût estimé à 500 millions d'euros, qui sera comptabilisé en tant que charge non courante au deuxième trimestre 2020.

Remplaçé par des Airbus A350 et Boeing 787

Air France-KLM a prévu de remplacer l'Airbus A380 par de nouveaux avions tels que l'Airbus A350 et le Boeing 787, dont les livraisons continuent. Cette décision s'inscrit dans le cadre du programme de renouvellement de la flotte du groupe, qui vise à améliorer en permanence ses performances économiques et environnementales. Le groupe a récemment annoncé deux commandes importantes en janvier 2023 pour moderniser sa flotte de transport de passagers et de marchandises.

Air France-KLM: nouvelle flotte cargo

Martinair et Air France-KLM ont commandé chacun 4 Airbus A350F pour leurs flottes de transport de marchandises. Les livraisons sont prévues pour le second semestre 2026 et feront de ces deux compagnies aériennes les premiers opérateurs de l'A350F full freighter. L'A350F offre des performances environnementales nettement améliorées par rapport au Boeing 747F, avec une réduction de plus de 40% des émissions de CO2 et de 50% de son empreinte sonore, grâce aux dernières innovations technologiques et aux moteurs Rolls-Royce Trent XWB-97.