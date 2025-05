Les Boeing 777X approchent les 600 ventes fermes

Boeing 777X : plus très loin des 600 ventes fermes

Avec 580 ventes fermes désormais affichées sur le site de Boeing, la famille Boeing 777X n'est plus très loin du cap symbolique des 600 unités vendues. Et cela n'inclut pas les options qui sont au nombre de 28 rien que pour la version cargo, le 777-8F. Ce dernier compte désormais 59 ventes fermes, en n'incluant pas les 5 exemplaires d'Ethiopian Airlines et qui font l'objet d'un protocole d'accord depuis le mois de mars 2022. La famille Boeing 777X compte désormais 14 clients officiellement déclarés.

China Airlines : 14e client officiellement déclaré

Avec sa décision de finaliser ces jours derniers une commande annoncée en décembre 2024 pour 14 exemplaires fermes auxquels s'ajoutent 9 options, China Airlines est devenue le 14e client officiellement déclaré des Boeing 777-9, 777-8 et 777-8F. La version fret compte désormais six clients officiels : Qatar Airways (34 fermes + 16 options), Cargolux (10 + 6), Lufthansa (7), China Airlines (4 + 4), Silkway Airlines (2 + 2) et All Nippon Airways (2). Il faut y ajouter un certain nombre inclus dans l'imposant achat d'Emirates Airlines pour un total de 262 exemplaires, toutes versions confondues.

Deux-tiers des ventes au Moyen-Orient

C'est d'ailleurs grâce aux quatre contrats successifs passés par Emirates Airlines que le Moyen-Orient représente deux-tiers des ventes totales (hors clients non précisés) de la famille Boeing 777X. Il faut ajouter Qatar Airways (94) et Etihad Airways (25). L'Asie-Pacifique suit avec 118 ventes réparties sur sept clients et l'Europe avec 55 ventes et trois clients. Ethiopian Airlines représente l'Afrique avec huit exemplaires du 777-9. Si l'on ajoute les options, la famille Boeing 777X a largement dépassé les 600 ventes. Malgré les retards accumulés dans le programme, la demande est bien là.