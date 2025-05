En balade sur la planète rouge

Un niveau cliché signé MRO

Le cliché a été réalisé le 28 février dernier par la caméra HiRise (High-Resolution Imaging Science Experiment) de l’infatigable sonde MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) de la Nasa, sur orbite autour de Mars depuis mars… 2006.

On y distingue l’astromobile américaine Curiosity (en service depuis août 2012), en train d’évoluer à la surface de la planète rouge, suivie par les traces laissées par plusieurs jours de route et pas encore effacées par le vent.

« C’est une image rare mais pas inédite ! », nous commente Gilles Dawidowicz, vice-président de la Société Astronomique de France.

Et d’ajouter : « La Nasa est passée maîtresse dans l’art de la haute résolution depuis l’orbite martienne avec cette sonde orbitale MRO, qui a plusieurs fois obtenu des clichés des engins anciens ou toujours en opérations. »

L’image reproduite ici est une version où le contraste a été amélioré pour faire ressortir les traces au sol du véhicule.

Mars, un terrain de jeu

Gilles Dawidowicz poursuit : « Les sondes spatiales, qu’elles soient envoyées au sol ou sur orbite, permettent de tester de nouveaux concepts, de nouvelles technologies, et pas uniquement au service de la recherche scientifique, mais parfois également au service des industriels voire des militaires.

Ainsi, il est fréquent que des technologies de pointe soient testées d’abord sur ou autour de Mars avant d’être déployées au service de la Terre. L’inverse est également vrai, et permet de tester dans des conditions “extrêmes”, des technologies déjà éprouvées sur Terre, et ainsi en apprendre plus sur leurs limites afin de les améliorer.

Année après année, la Nasa a démontré avec MRO sa capacité – datant des années 2000 – à obtenir des images de Mars à très haute résolution et à améliorer les traitements logiciels automatiques.

Curiosity et ses traces de roues avait d’ailleurs déjà été photographiés le 2 janvier 2013.

Mais on se souvient surtout des clichés obtenus des arrivées sous parachutes des sondes Phoenix, Curiosity et Perseverance notamment, obtenus en direct lorsque ces engins pénétraient l’atmosphère de Mars ! »

Comme un avertissement

Gilles Dawidowicz ajoute : « Vingt-cinq ans plus tard, si ces technologies impressionnent toujours, elles sont néanmoins dépassées, notamment par la Chine, qui a depuis démontré – depuis l’orbite terrestre – d’étonnantes capacités à dépointer ses caméras de sorte à viser et à suivre à très haute résolution, les déplacements au sol ou dans les airs d’un engin mobile.

Aussi, ne doutons pas que dans les années à venir, Mars (voire la Lune) sera un nouveau terrain d’essais pour les uns et les autres, de sorte à montrer au reste du monde de nouvelles capacités, qui pourraient sonner comme un avertissement, en plus d’un simple exploit. »