La Belgique va se séparer dès cet été de ses 4 hélicoptères NH90 TTH après seulement 13 ans de service

Le coût à l’heure de vol et de la maintenance avaient déjà été critiqués publiquement par des officiels belges… mais l’annonce du retrait des quatre NH90 TTH belges n’était pas attendue de sitôt, 13 ans seulement après la livraison du premier appareil. D’ailleurs, aucun remplaçant n’est pour l’instant prévu : les troupes terrestres belges ne pourront plus compter que sur les bien plus légers Agusta A109BA ou leurs remplaçants, les futurs H145M.