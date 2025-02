Un système antiaérien russe Pantsir apparait au beau milieu d'une base militaire aux États-Unis

Une vidéo Le 17 février, une très courte vidéo d'un véhicule roulant dans la base militaire de Fort Irwin (Californie, États-Unis) était publiée sur les réseaux sociaux. Cependant, le véhicule en question n'était pas américain ou encore moins d'un pays de l'OTAN... mais bel et bien d'origine russe ! Il s'agissait d'un système antiaérien très courte à courte portée Pantsir S1E (SA-22 Greyhound). Le véhicule est facilement reconnaissable par sa tourelle et notamment, ses tubes lance-missiles sol-air courte portée.

🇺🇸-🇷🇺

Russian Pantsir-S1E air defense system spotted at Fort Irwin National Training Center in California. pic.twitter.com/kvxVTgG8kx — ConflictLive 💬 (@conflict_live) February 18, 2025

Provenance du système ? Mais d'où provient ce véhicule ? Une première réponse à cette question serait bien évidemment l'Ukraine : jusqu'à aujourd'hui, les Forces armées ukrainiennes ont capturé deux Pantsir S1 aux Forces armées russes. Cependant, ces systèmes sont tous deux basés sur un châssis de camion 8x8 KamAZ-6560 alors que la vidéo montre un châssis de camion 8x8 SX45 ( MAN ), comme démontré par la cabine du véhicule. Cette identification du châssis est importante car il n'existe actuellement qu'un seul et unique pays combinant le système d'arme du Pantsir russe sur un camion SX45 allemand : les Émirats arabes unis. En 2000, 50 de ces systèmes avaient été commandés à la Russie, avec une première livraison prévue en 2003 mais finalement reportée à 2009. Un faible nombre de ces systèmes a été transféré en Libye pour soutenir les forces du général Haftar. Or, d'après The Times , c'est justement en Libye que les Forces armées américaines vont mettre la main sur un Pantsir en parfait état de marche. Une offensive des Forces du Gouvernement d'Union National (GUN) avait permis de capturer le système en question. C'est alors qu'un avion de transport stratégique C-17A Globemaster III de l'US Air Force (USAF) aurait atterrit en Libye afin de transporter le Pantsir sur la base aérienne américaine de Ramstein (Rhénanie-Palatinat, Allemagne). En plus de cet article, les informations disponibles en sources ouvertes (OSINT) confirment que dans la nuit du 3 au 4 juin 2020, un avion de transport stratégique C-17A Globemaster III de l'USAF avait justement décollé de Ramstein en direction de la Libye. Le lendemain, ce même appareil réapparaissait sur les sites de live tracking au-dessus de la France et haute altitude pour finalement atterrir à Ramstein (images ci-dessous).

Un C-17A Globemaster III américain se dirigeant vers la Libye pour y évacuer un Pantsir-S1E du général Haftar capturé par les Forces du Gouvernement d'Union nationale. © Air&Cosmos, ADS-B

Vol retour du C-17A Globemaster III américain pendant l'opération d'évacuation d'un Pantsir-S1E de Libye. © Air&Cosmos, ADS-B

Il faut toutefois noter que le Pantsir capturé ne semble pas complet au niveau des capteurs de détection. En effet, la tourelle du système d'arme comprend deux radars : un radar de conduite de tir situé entre les canons et missiles de la tourelle et un radar de surveillance à l'arrière de la tourelle. Ce dernier est abaissé lorsque le véhicule est en mouvement, avec les canons de la tourelle dirigés vers l'arrière du véhicule et le radar se trouvant juste avant la cabine du camion. Or, la vidéo clairement l'absence d'un radar abaissé. Les hypothèses sont nombreuses : le radar a été transféré pour être étudier, il a été remplacé par un autre capteur similaire, le véhicule capturé avait un radar détruit ou trop endommagé pour être utilisé,...

Pantsir-S1E émirati, reconnaissable à son châssis de camion MAN SX45. © Open sources

Fort Irwin et l'OPFOR La géolocalisation du système a aussi toute son importance : le véhicule se trouve sur la base militaire de Fort Irwin National Training Center (Fort Irwin NTC). Cette base dispose notamment d'une large zone d’exercice permettant l'entrainement des Forces armées américaines avec un espace aérien libéré de tout trafic aérien civil ou encore sans perturbation électromagnétique externe. À titre de comparaison, la surface de la zone d'entrainement est d'environ 2589 km²... alors que la surface du Grand-Duché du Luxembourg est estimée à 2586 km² ! Mais en plus d'un grand terrain d'entrainement, cette base accueille aussi le 11ème Régiment de Cavalerie Blindée (11th Armored Cavalry Regiment, 11th ACR), spécialisé dans l'entrainement mais en prenant un rôle de force ennemie (OPFOR). C'est ainsi que cette unité de l'US Army dispose de véhicules modifiés (images ci-dessous) pour ressembler à des véhicules étrangers. Ceux-ci sont alors utilisés lors de manœuvres et exercices cohérents avec les tactiques ennemies. Toutefois, mettre la main sur un système en provenance d'une force militaire hostile et en bon état permet à la fois de décortiquer et analyser le système mais aussi de l'utiliser par après en OPFOR. Dès lors, pour le Pantsir-S1E, en dehors des munitions à blancs, les entrainements peuvent littéralement simuler un véritable combat de troupes américaines face à ce véritable véhicule.

Véhicule blindé de transport de troupes M113 américain maquillé en véhicule blindé de combat d'infanterie BMP-2 (OPFOR, 11th ACR)(14 juin 2020). © US Army

Véhicules blindés de transport de troupes Stryker américains maquillés en véhicules blindés de combat d'infanterie BTR-87 (11th ACR, OPFOR)(9 décembre 2022). © US Army

Camions FMTV américains maquillés en obusiers automoteurs CAESAR 6x6 (11th ACR, OPFOR)(9 décembre 2022). © US Army

Cette culture de l'OPFOR n'est absolument pas récente au sein des Forces armées américaines. Si des avions de combat F-16, F-18 ou encore F-35 américains sont peints avec des marquages équivalents à des appareils russes ou chinois, il ne faut pas oublier que durant la guerre froide, les États-Unis ont réussi à acquérir différents avions de combat MiG et Sukhoi soviétiques en parfait état de vol. Ces avions ont alors été utilisés pour mieux comprendre les appareils soviétiques pour ensuite entrainer les pilotes ou encore systèmes antiaériens américains à mieux faire face à ces menaces. Si ces appareils ne sont plus utilisés par l'US Air Force, deux hélicoptères de combat Mi-24, anciennement bulgares, sont par exemple loués par l'entreprise VTS Aviation auprès de l'USAF. C'est ainsi que durant l'été 2022, le très récent hélicoptère de transport HH-60W Jolly Green II avait effectué des simulations de combat aérien face à l'un de ces deux Mi-24 .

F-16 Fighting Falcon du très célèbre 64th Agressor Squadron. © USAF