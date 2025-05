Le nouveau booster des lanceurs européens Ariane 6 et Vega C rugit

Une avancée significative

Le moteur P160C est l’évolution du moteur P120C qui équipe actuellement les lanceurs européens Ariane 6 (pour les propulseurs d’appoint) et Vega C (pour le premier étage).

Développé conjointement par ArianeGroup et Avio dans le cadre d’un programme géré et financé par l’Agence spatiale européenne, il représente une avancée significative par rapport à son prédécesseur, dont le dernier test remonte à plus de quatre ans.

Quatorze tonnes de propergol solide supplémentaires

Long de plus d’un mètre mais conservant ses interfaces de connexion avec le corps central d’Ariane 6, le P160C est passé de 142 à 157 t de chargement, et reste ainsi l’un des plus gros propulseurs à propergol solide monobloc en fibre de carbone au monde.

Son essai de qualification QM3 (Qualification Motor 3) a été réalisé avec succès le 24 avril par le CNES sur le banc d’essais des accélérateurs à poudre (BEAP) du Centre spatial guyanais (CSG).

Il a duré 137 secondes (contre 134 secondes pour le P120C), développant 4 780 kN de poussée.

La vidéo est disponible sur https://youtu.be/X99uJwOddxk?feature=shared