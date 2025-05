Des étapes importantes franchies dans les essais du Wright WM2500

Deux étapes importantes pour le WM2500 de Wright Electric

Deux étapes importantes ont été franchies dans le développement du système de propulsion électrique WM2500 de Wright Electric, un moteur et un onduleur de classe 2 mégawatts conçus pour les jets régionaux et les avions commerciaux de plus grande taille.

Début des essais de poussée avec un nouveau banc d'essai

En collaboration avec REA Space et l'Université de technologie de Rzeszow, Wright Electric a achevé la construction d'un banc d'essai de poussée dédié à l'analyse des performances des moteurs électriques à réaction. Cette installation utilise un module de soufflante LF507-1F de 7 000 livres de poussée offert par Executive Jet Support Ltd, représentatif des charges de propulsion des jets régionaux. Avec le soutien de CFS Aeroproducts Ltd et d'Avalon Aero Ltd, Wright Electric a converti le module de moteur en une configuration à flux unique compatible avec les moteurs électriques. Les premiers essais de poussée à faible puissance (500 kW) utiliseront ce moteur électrique de première génération, tandis que les essais à pleine puissance suivront l'achèvement de l'EPS WM2500 de deuxième génération.

Essais en altitude réalisés à la NASA NEAT

Wright Electric a également achevé avec succès la première série d'essais en chambre à haute altitude de l'EPS WM2500 au banc d'essai des avions électriques (NEAT) de la NASA. Le moteur a été testé à la tension maximale de 800 V à une altitude simulée de 40 000 pieds. Cette étape valide les performances du WM2500 dans des conditions de vol réelles, ce qui est essentiel pour les avions de plus de 30 passagers qui volent généralement à plus de 30 000 pieds. Le WM2500 a été développé avec le soutien du programme ARPA-E ASCEND du ministère américain de l'énergie.