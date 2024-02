Wright Electric annonce la réussite des essais de décharge partielle sur son moteur

A haute altitude reconstituée sans décharge partielle

Wright Electric a annoncé la réussite d'un test de simulation d'altitude mené dans le laboratoire Wright, mettant en évidence les performances de son moteur de 2 mégawatts dans une atmosphère simulée équivalente à 43 000 pieds (soit 12 900 m) sans subir de décharge partielle (DP). La décharge partielle est une forme de défaillance électrique où la charge électrique s'échappe dans une isolation apparemment solide. Les décharges partielles peuvent dégrader l'isolation et ainsi créer un risque d'incendie dans le moteur. Les décharges partielles sont plus probables à haute altitude en raison de la diminution de la concentration de l'air et représentent un défi pour l'aviation électrique qui fonctionne à des tensions plus élevées que les aéronefs actuels.

36 000 pieds visés et un système d'isolation qui fonctionne comme prévu

Wright vise une altitude supérieure pour répondre aux exigences des avions commerciaux, qui volent en croisière à 36 000 pieds (soit 10 800 m). L'obtention d'une décharge partielle nulle à 43 000 pieds indique que le système d'isolation innovant de Wright fonctionne comme prévu -sans toutefois préciser sa masse et ses caractéristiques-. Lors de ce test, le moteur Wright a été soumis à sa pleine tension nominale dans des conditions d'altitude simulées.

Validation supplémentaire à l'installation NEAT de la NASA

Sur la base de ce succès, une nouvelle validation par le biais d'essais à l'installation NEAT (Nasa Eletric Aircraft Testbed ou banc d'essai avion électrique de la NASA) est prévue plus tard en 2024. Des essais en vol ultérieurs permettront de confirmer les performances de notre moteur dans des conditions réelles.