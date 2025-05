Leonardo créé une nouvelle division aéronautique

Leonardo officialise sa nouvelle division aéronautique

Leonardo a officialisé aujourd'hui la création de sa nouvelle division aéronautique. Stefano Bortoli a été nommé directeur général de la division. La création de cette nouvelle division aéronautique vise à renforcer le positionnement concurrentiel de Leonardo dans le secteur aéronautique, tant dans le domaine militaire que civil, conformément à l'axe de développement défini dans le plan industriel de Leonardo lancé en mars 2024.

Aérostructures, UAS et RPAS

La division aéronautique améliorera le portefeuille de produits et la gestion des partenariats stratégiques internationaux dans l'ensemble du secteur. Plus précisément, son objectif premier sera d'accélérer l'exécution des stratégies de Leonardo dans les domaines des aérostructures, des aéronefs à voilure fixe et du développement de l'UAS/RPAS (Unmanned Aerial Systems/Remotely Piloted Aircraft System, soit les systèmes aériens sans pilote/systèmes d'aéronefs pilotés à distance), réaffirmant ainsi son rôle d'acteur clé dans le secteur de l'industrie aéronautique en Italie, en Europe et dans le monde.

Soutenir la prochaine génération de systèmes aéronautiques multi-domaines

La nouvelle division aéronautique, qui regroupe les activités suivantes du groupe et les divisions aéronautiques du groupe, comptera plus de 11 000 employés et conduira le développement de technologies habilitantes pour soutenir la prochaine génération de systèmes aéronautiques multi-domaines.