Bell Textron Canada va livrer son 6 000ème hélicoptère

6 000 hélicoptères produits à Mirabel, au Canada

Bell Textron Canada annonce la prochaine livraison de son 6 000ème hélicoptère commercial au Centre de livraison et d'assemblage commercial de Mirabel, Québec, Canada, avec deux Bell 412EPX Subaru destinés aux opérations de la Sûreté du Québec. Bell livrera les appareils au ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui gère une flotte d'avions par l'entremise du Service aérien gouvernemental (SAG). Cette étape marque une réalisation importante dans l'histoire de près de 40 ans de Bell Textron Canada au Québec.

Deux Bell 412EPX Subaru...

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, par l'entremise du GCS, ajoute deux Bell 412EPX Subaru à sa flotte et les met à la disposition de la Sûreté du Québec pour appuyer ses missions critiques. « Pour la Sûreté du Québec, les nouveaux hélicoptères sont essentiels à l'accomplissement de notre mission. Nos services d'hélicoptères policiers, incluant la recherche et le sauvetage, sont offerts partout au Québec grâce à notre partenariat avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, notamment avec la Direction générale du SAG. En 2024, nos hélicoptères ont effectué 116 missions », a déclaré Mme Liette Abel Normandin, directrice principale de la stratégie et des affaires institutionnelles et membre de la haute direction de la Sûreté du Québec.

... Pour la Sûreté du Québec

« Bell investit depuis longtemps au Québec, ce qui nous a permis de créer un centre d'excellence à Mirabel. Nous sommes ravis que, grâce à cela, l'expertise québécoise en ingénierie s'exporte dans le monde entier avec des machines comme le Subaru Bell 412EPX », a déclaré Michael Nault, directeur général de Bell Textron Canada. Depuis les années 1960, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, par l'entremise du SAG, fait appel aux hélicoptères Bell. La flotte utilisée pour la mission de la Sûreté du Québec joue un rôle essentiel dans la sécurité publique à travers le Québec. Le Bell 412EPX Subaru dispose de caractéristiques qui amélioreront la performance et les capacités opérationnelles de la Sûreté du Québec, y compris les missions de recherche et de sauvetage en forêt et en terrain montagneux, le transport d'équipage et d'équipement, l'évacuation en cas d'inondation, la surveillance aérienne et les opérations tactiques.