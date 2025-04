Un premier Bell 412EPX Subaru pour des opérations commerciales en Europe

Un premier Subaru Bell 412EPX pour Kitz-Air GmbH

Bell a annoncé le 9 avril 2025 au salon Aero Friedrichshafen, qui se tient en Allemagne du 9 au 12 avril, son premier contrat d'achat signé pour le Subaru Bell 412EPX en Europe pour des opérations commerciales. La compagnie aérienne autrichienne Kitz-Air GmbH a signé un contrat d'achat pour la toute dernière variante du Bell 412, qui sera utilisée pour le travail aérien, les vols de transport et les opérations forestières. Bell a déjà reçu des commandes pour le Subaru Bell 412EPX sur le marché européen de la part du ministère de l'Intérieur du canton de Sarajevo et du ministère de l'Intérieur de Croatie. « Nos missions sont très exigeantes : qu'il s'agisse de soulever plus de 2 000 kg de charge externe à l'élingue sur des projets de construction à haute altitude dans les montagnes ou d'exécuter des missions critiques de lutte contre les incendies », a déclaré Christoph Klein, Accountable Manager, Kitz-Air GmbH.

130 Bell 412 en en service en Europe

Plus de 130 Bell 412 sont en service en Europe, effectuant des missions commerciales et gouvernementales sur l'ensemble du continent. L'appareil s'inscrit dans la lignée des récentes commandes passées par les gardes-côtes japonais, le service d'incendie et de sauvetage de San Diego, le ministère de l'intérieur de Croatie, le ministère de l'intérieur du canton de Sarajevo et d'autres encore. Le Subaru Bell 412EPX offre de l'espace pour treize passagers, des performances de premier ordre avec une masse brute maximale de 5 897 kg, une boîte de vitesses robuste pour le rotor principal avec une capacité de fonctionnement à sec, et la possibilité de transporter 2 268 kg en utilisant un crochet de charge.

Un dérivé du 412 EPX pour le Japon

En 2015, Subaru (anciennement Fuji Heavy Industries), partenaire de longue date de Bell, s'est vu attribuer le contrat du programme japonais UH-X visant à remplacer la flotte actuelle d'UH-1J de la Japan Ground Self Defence Force (JGSDF) par un dérivé militarisé du Subaru Bell 412EPX. Avec des performances et des caractéristiques de sécurité améliorées, le Subaru Bell 412 EPX sera également conçu pour offrir davantage de capacités tout en conservant sa réputation de longue date en matière d'utilité et de fiabilité pour les clients commerciaux. Le Subaru Bell 412EPX bénéficie d'une capacité de fonctionnement à sec de la boîte de vitesses du rotor principal plus robuste, d'une masse brute maximale interne accrue à 5,5 t. Les opérateurs ont ainsi la possibilité de transporter davantage de matériel et d'améliorer leur efficacité opérationnelle. La variante commerciale du Subaru Bell 412EPX a été précédemment soumise à des essais dans les installations de Bell à Mirabel, au Canada, et la certification FAA a été obtenue le 5 juillet 2018.