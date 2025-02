Collision dans le ciel de Washington : le Black Hawk avait désactivé son ADS-B

Le système ADS-B du Black Hawk était désactivé

Le Black Hawk entré en collision avec un Bombardier CRJ-700 exploité par American Eagle, filiale d'American Airlines, lors de sa phase d'atterrissage sur l'aéroport de Washington/Reagan le 29 janvier dernier avait désactivé son système ADS-B, a déclaré le sénateur républicain Ted Cruz, après une réunion à huis clos avec des représentants de la FAA, les autorités américaines de l'Aviation civile, et du NTSB qui est en charge des enquêtes sur tout incident et accident. "C'était un vol d'entraînement, il n'y avait donc aucune raison de désactiver l'ADS-B", a souligné le sénateur, membre de la commission du commerce, de la science et des transports du Sénat américain.

Une protection supplémentaire qui a été mise en off

Pour l'instant, il n'est pas possible de savoir quand et pourquoi le système ADS-B du Black Hawk a été désactivé. Cette protection supplémentaire a été mise en off et entre clairement dans l'enchaînement des causes qui ont conduit à cette collision mortelle dans le ciel de Washington qui a fait 67 victimes dont 64 membres d'équipages et passagers qui étaient à bord du CRJ-700 d'American Eagle. L'ADS-B permet à l'aéronef d'envoyer régulièrement sa position et d'autres informations par une diffusion radio dite ADS-B out à tous les utilisateurs intéressés, le contrôle au sol, mais aussi les autres avions s'ils sont équipés d'un récepteur ADS-B in. La cadence d'émission de la position dépend de la phase du vol, par exemple toutes les dix secondes en route et toutes les secondes en approche.

Clairement un élément de sidération chez le contrôleur aérien

La très très courte vidéo de la collision avec la voix du contrôleur aérien fait clairement apparaître un élément de sidération chez ce dernier, voire même de la surprise face à la trajectoire du Black Hawk. Il a clairement l'évènement en visuel mais de très loin et de nuit. Lui manquait très probablement la position réelle du Black Hawk, faute d'ADS-B enclenché. Les Black Hawk de l'US Army à Fort Belvoir servent au transport et à l'évacuation en cas de crise des personnels de la Maison Blanche et du Pentagone. Une situation d'urgence ou de crise aurait pu justifier la désactivation de l'ADS-B dans le cadre d'un protocole très précis dans lequel le contrôle aérien est aussi impliqué. Ce n'était pas le cas lors de cette nuit du 29 janvier 2025.