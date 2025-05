Airbus a livré 192 avions sur les quatre premiers mois de 2025

192 livraisons contre 203 sur les quatre premiers mois de 2024

Avec seulement 192 livraisons sur les quatre premiers 2025, Airbus accuse un net recul par rapport à la même période de 2024 et durant laquelle le constructeur avait livré 203 appareils. Le volume de 2025 est pratiquement similaire à celui de 2022 (190). Avec les mêmes causes et les mêmes effets observés depuis le début de l'année 2025 : les problèmes de la supply chain sur l'A320neo. Airbus n'a en effet livré que 52 A320neo sur les quatre premiers mois de 2025 contre 76 sur la même période de 2024.

Les A220-300 et A321neo compensent partiellement

Heureusement, les livraisons d'A220-300 et d'A321neo viennent compenser partiellement. Airbus a en effet livré 92 A321neo (un de plus par rapport aux quatre premiers mois de 2024 et 83 en 2023) et 24 A220 contre 15, un an plus tôt. L'A220-300 porte cette accélération avec 22 exemplaires livrés contre 14 sur la même période de 2024. Les A220 sont uniquement motorisés par des Pratt & Whitney GTF.

Le long-courrier reste stable

A deux unités près, le long-courrier reste stable avec 19 livraisons sur les quatre premiers mois de 2025 contre 21 sur la même période de 2024 (16 en 2023). La petite baisse de régime vient de l'A330-900 (6 livraisons contre 8 sur les quatre premiers mois de 2024) tandis que les 11 livraisons d'A350-900 (un de plus) viennent compenser celles de l'A350-1000 qui sont à deux contre trois sur les quatre premiers mois de 2024.