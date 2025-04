Livraisons Airbus : 136 contre 142 au premier trimestre

Airbus a livré 136 avions commerciaux au premier trimestre 2025 contre 142 sur la même période de 2024. Le constructeur européen avait livré 127 appareils au premier trimestre 2023 et 140 en 2022. Les livraisons font le yoyo et la cause principale en est toujours les problèmes de la supply chain à livrer des moteurs pour l'A320neo. Car, du côté de l'A321neo, les livraisons progressent régulièrement, de trimestre en trimestre.

Montée en puissance progressive des A321neo et A220-300

Airbus a en effet livré 65 A321neo au premier trimestre 2025. Sur la même période et un an plus tôt, 62 A321neo avaient été livrés, 59 au premier trimestre 2023. Montée en puissance également des A220-300 avec 16 livraisons au premier trimestre 2025 contre 11 au premier trimestre 2024 et 10 au premier trimestre 2023. Les A220 sont uniquement motorisés par des Pratt & Whitney GTF.

Le long-courrier reste stable

Le segment long-courrier reste stable à une unité près. Soit 13 livraisons au premier trimestre 2025 contre 14 au premier trimestre 2024 et 10 au premier trimestre 2023. La petite baisse de régime vient de l'A330-900 (4 livraisons contre 7 au premier trimestre 2024) et de l'A350-1000 (une livraison contre 3 au premier trimestre 2024) tandis que l'A350-900 progresse à 8 livraisons contre quatre au premier trimestre 2024).