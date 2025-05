Le KC-390 d'Embraer en tournée promotionnelle aux Etats-Unis

Le KC-390 en démonstration aux Etats-Unis

Embraer achève la tournée de démonstration aux États-Unis du KC-390 Millennium, avion de transport et de ravitaillement multi-missions, par une exposition statique à la base conjointe d'Andrews, dans le Maryland. Des représentants de l'armée américaine, des membres du Congrès américain et des représentants de la presse ont assisté à cet événement de deux jours.

Ravitaillement en vol...

Au cours des deux dernières semaines, le KC-390 a participé à plusieurs événements à travers le pays pour présenter ses capacités aux communautés de la défense, de l'espace, de la sécurité publique et des secours parapublics en cas de catastrophe. Lors de la conférence annuelle de l'ARSAG (Aerial Refueling Systems Advisory Group ou Groupe consultatif sur les systèmes de ravitaillement en vol), à Las Vegas (Nevada), Embraer a souligné que le KC-390 Millennium est prêt à aider le ministère américain de la Défense à relever certains des défis critiques en matière de ravitaillement en vol auxquels sont confrontés les États-Unis et les nations partenaires dans le monde entier.

... Missions de sauvetage et forces spéciales

L'avion s'est ensuite rendu au Centre spatial Kennedy, en Floride, pour montrer comment il peut établir une nouvelle norme de performance et de capacité de chargement dans les opérations de soutien aux missions de sauvetage et de logistique spatiale. Lors de la conférence Special Operations Forces Week (SOF Week), à Tampa, en Floride, le KC-390 a fait la promotion de ses capacités multi-missions pour les opérations des forces spéciales.

Nombreuses opportunités

« Nous voyons de nombreuses opportunités pour le KC-390 aux États-Unis », a déclaré Bosco da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security. « L'avion offre une combinaison imbattable de performances, de capacité de chargement et de faibles coûts d'exploitation, et c'est pourquoi nous sommes extrêmement confiants dans la capacité du KC-390 à répondre aux besoins des forces armées américaines », ajoute Bosco da Costa Junior. L'avionneur brésilien cherche actuellement à ouvrir une seconde chaîne de production du Millennium hors Brésil, les États-Unis figurent dans la liste des pays candidats potentiels.

Un succès commercial en Europe

Le KC-390 Millennium d'Embraer devient rapidement l'avion de prédilection des membres de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique nord) et de leurs alliés en Europe, contribuant à la modernisation de leurs forces armées tout en ajoutant de nouvelles capacités et en améliorant l'interopérabilité avec les forces alliées. Le KC-390 est déjà en service au Brésil, au Portugal et en Hongrie, et a déjà été commandé par les Pays-Bas, l'Autriche, la République tchèque et un client dont l'identité n'a pas été révélée, en plus de la Suède et de la Slovaquie, qui ont toutes deux récemment choisi l'appareil. La Corée du Sud complète la liste croissante des pays qui ont opté pour le KC-390. Le gros avantage de l'appareil est d'être disponible sur étagère et de voler plus vite et plus haut que les C-130 auxquels il succède, tout en offrant des coûts de maintenance réduits en comparaison au vénérables quadrimoteurs.