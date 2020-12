Les nouveaux Reaper de Barkhane: Urgence opérationnelle et souveraineté

Surcroît Capacitaire

Livrés en janvier 2020 par General Atomics, les Reaper Block 5 sont arrivées sur la base aérienne projetée de Niamey la semaine dernière dans leurs caisses de transport. Mais pour l’instant, pas question pour ces drones flambant neufs de voler dans l'immédiat sans la certification définitive de la DGA. Et ce bien que des équipages supplémentaires du 1/33 Belfort aient été déployés début 2020, dans le cadre du surge, augmentant singulièrement la capacité d’action sur place. Une fois que ces drones seront opérationnels, ils apporteront avec les Block 1 (qui seront rétrofités au standard Block 5) un surcroît capacitaire considérable. En plus des missiles Hellfire, ils pourront en effet délivrer les bombes à guidage laser de 250 kg GBU-12 et GBU-49 (réservées elles aux mauvaises conditions météorologiques) . Ils déploieront également des moyens de communication supplémentaires avec le sol. Une capacité qui permettra à la doctrine d' "Air Land Integration" de franchir un nouveau seuil puisque plusieurs interlocuteurs différents pourront être mobilisés lors d’un "Troop in Contact" (TIC), et ce du G5 Sahel, en passant par les forces armées maliennes ou de Barkhane, jusqu'à la TF Sabre du COS.

"Francisation" Ratée

Le Block 5 reste néanmoins très proche du Block 1. Lorsque fin 2013 le Congrès américain a autorisé la vente à la France de 16 Reaper, le Ministère des Armées a fait le choix d'acquérir un premier "batch" au Block 1 qui serait immédiatement déployable, puis le reste au standard 5 plus couteux mais doté d'un bus universel qui aurait permis une francisation des plateformes sur les équipements dits de souveraineté. Il ne s'agissait ni des moyens d'imagerie ou radar ni même des liaisons de données (40 caméras MTS-B, 40 radars SAR/GMTI Lynx, et 40 radios ARC-210 et Satcom en bande KU étaient intégrés au contrat FMS d'origine) mais bien d'une capacité Sigint. La DGA s'est naturellement tournée vers Thales DMS en charge des systèmes d'écoutes intégrés du programme ALSR et Archange, pour lui confier la réalisation d'un pod dédié qui aurait pu permettre aux Reaper français de réaliser des missions de renseignement allant bien au delà des seules opérations anti-terroristes. DMS avait en effet réalisé à la fin des années 90 un pod Sigint baptisé ASTAC (Analyseur de Signaux Tactiques) qui fût un véritable succès commercial en raison de son acquisition par plus de 10 forces aériennes dans le monde pour leurs avions de combat. Mais à partir de 2015 Thales opère sur les conseils du Boston Consulting Group une réorganisation massive de ses effectifs. Celle-ci menée au sein de DMS par une transfuge du syndicat SUD, Marianne Douard, aura des conséquences désastreuses sur le maintient de l'expertise de cette division dans le domaine de la guerre électronique, et de là une incapacité à proposer selon des coûts et des délais raisonnables une solution pérenne pour le chantier Reaper. La DGA a ensuite exploré d'autres pistes moins ambitieuses, comme l'acquisition d'une charge Comint par la mise en compétition de Thales Sixt et d'Atos, ou même en tentant de récupérer la solution développée par Thales UK sur le drone Watchkeeper britannique. Mais au final et de guerre lasse l'Armée de l'Air, pour répondre au contexte d'urgence opérationnelle dans la BSS, déploiera fin 2021 un système COMINT américain sur ses drones Reaper. Une triple peine donc pour l'état français, qui tout en finançant massivement une filière industrielle et ce souvent au détriment des PME innovantes et créatrices d'emplois, se trouve piégé par les logiques financières de celle-ci alors qu'il en est actionnaire, et doit non seulement acquérir sur étagère du matériel à l'étranger, mais surtout renoncer à sa souveraineté afin de ne pas pénaliser d'avantage ses troupes sur le terrain. Il faudra donc attendre la fin de la décennie et l'Eurodrone d'Airbus pour recouvrer une capacité de renseignement persistante (en raison de l'autonomie conférée par les UAV) libérée de toute entrave.

Puissance de Feu

Toutefois, un an après les premières opérations de Reaper armés, ce drone s’est déjà imposé comme le premier facteur d’attrition de l’opération Barkhane, supplantant même les chasseurs, selon les indicateurs pris en compte. 80 bombes environ auraient été tirées en douze mois. Avec trois Block 1, et peut-être trois Block 2, Barkhane terminera l’année avec deux Mirage 2000C supplémentaires dont l’arrivée est prévue d’ici la fin de la semaine. Ils remplaceront les Mirage 2000D, dont la modernisation à venir permettra d’apporter à la fois une capacité canon mais également quadribombe.