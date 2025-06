Un nouveau moteur de lanceur lunaire testé au banc

Amélioration de l’existant

Depuis 2017, la société américaine Northrop Grumman développe le propulseur d’appoint à propergol solide destiné à la version Block 2 du lanceur lunaire de la NASA, le SLS (Space Launch System) : le Bole (du nom du programme Booster Obsolescence and Life Extension - Obsolescence et allongement de la durée de vie des propulseurs d’appoint), qui fournit 80 % de la poussée totale au décollage.

Cette nouvelle version de propulseurs d’appoint RSRMV (Redesigned Solid Rocket Motor-V) améliore les conceptions précédentes (utilisées sur la navette spatiale puis sur le SLS Block 1) en remplaçant des composants clés qui ne sont plus produits, et promet des pratiques commerciales plus durables en intégrant des normes de conception et de construction communes à tous les programmes de production de propulseurs de Northrop Grumman.

Le Bole, qui mesure 48 mètres de long, est équipé de carters en composite de fibre de carbone et d'un câblage en cuivre pour la protection contre la foudre.

Pas avant Artemis 9

Cette nouvelle itération de propulseur d’appoint à cinq segments offre un gain de poussée de plus de 10 % par rapport à la version actuelle, produisant une poussée de plus de 17 650 kN durant un peu plus de deux minutes.

Le Bole est désormais le plus grand et le plus puissant propulseur à propergol solide segmenté au monde conçu pour les vols spatiaux habités.

Ainsi équipé (mais aussi profitant de moteurs RS25 améliorés pour le premier étage et de l’étage supérieur EUS – Exploration Upper stage), le SLS va pouvoir augmenter sensiblement ses capacités par rapport à la version Block 1 de la mission Artemis 1, lancée en novembre 2022 : de 95 à 130 tonnes de charge utile sur orbite basse, et de plus de 27 tonnes à plus de 46 tonnes en injection trans-lunaire (TLI).

Si le programme Artemis est maintenu (sic), les propulseurs d’appoint Bole seront utilisés à partir de la mission Artemis 9 dans les années 2030…

Défaillance sans grande conséquence

Un tir statique d’un exemplaire du Bole, équipé de 763 capteurs, a été réalisé le 26 juin sur les installations d’essais des propulseurs à propergol solide de Northrop Grumman, à Promontory dans l'Utah.

Baptisé DM-1 (Bole Demonstration Motor-1), il a duré environ 140 secondes.

Une défaillance est apparue au niveau de la tuyère au bout d’une centaine de secondes, sans endommager le reste du propulseur.

L’essai complet est visible en vidéo sur https://www.youtube.com/live/T3TfNZsCxDU?t=1225s (début à 20 minutes et 30 secondes).