12 F-35 supplémentaires pour la RAF

Dans le cadre de la révision de la défense et de la sécurité, la Royal Air Force se verrra équipée de douze nouveaux avions de cinquième génération F-35A. L'acquisition des F-35A marque une étape importante dans la mise en place d'une « force intégrée », capable de maintenir sa pertinence opérationnelle, de dissuader, de combattre et de vaincre. Cette décision intervient alors que le Royaume-Uni se prépare à rejoindre la mission nucléaire de l'OTAN pour les avions à double capacité, qui vise à renforcer les capacités nucléaires, conventionnelles et de défense antimissile afin de mieux dissuader les menaces nucléaires qui pèsent sur l'alliance. « La menace à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est plus grave et moins prévisible qu'à aucun autre moment depuis la guerre froide", commente le chef d'état-major de la RAF, le maréchal de l'air Sir Rich Knighton.

F-35A en deuxième phase d'acquisition

Les avions F-35A seront ainsi disponibles pour effectuer des missions nucléaires de l'OTAN en cas de crise, renforçant ainsi la contribution du Royaume-Uni aux accords de partage du fardeau nucléaire de l'OTAN et dissuadant ceux qui voudraient nuire au Royaume-Uni et à ses alliés. Cela réintroduit un rôle nucléaire pour la RAF pour la première fois depuis que le Royaume-Uni a retiré ses armes nucléaires souveraines lancées depuis les airs à la fin de la guerre froide. Ces avions complèteront la force de dissuasion nucléaire opérationnellement indépendante du Royaume-Uni, renforceront la dissuasion nucléaire de l'OTAN et soulignera l'engagement du Royaume-Uni envers l'OTAN et le principe de défense collective en vertu de l'article V.

Une combinaison de douze F-35A et de quinze F-35B

Dans le cadre de la deuxième phase du programme d'acquisition de 27 appareils, le Royaume-Uni va ainsi acquérir une combinaison de douze F-35A et de quinze F-35B, avec des options d'achat supplémentaires examinées dans le plan d'investissement de la défense. Le Royaume-Uni a déclaré vouloir acquérir 138 appareils pendant toute la durée du programme F-35. Au quotidien, les F-35A seront utilisés à des fins d'entraînement au sein du 207e escadron, l'unité de conversion opérationnelle (OCU). Comme le F-35A transporte plus de carburant que le F-35B, il peut rester en vol plus longtemps, ce qui prolonge le temps d'entraînement disponible pour les élèves pilotes lors de chaque sortie. Les F-35A nécessitant également moins d'heures de maintenance, la disponibilité des avions au sein de l'OCU sera accrue.

Améliorer la formation des pilotes

La combinaison de ces facteurs permettra d'améliorer la formation des pilotes et de réduire le temps nécessaire pour que ceux-ci rejoignent les escadrons de première ligne. Le F-35A viendra compléter le F-35B existant, offrant ainsi une famille d'avions d'attaque qui réduit considérablement les coûts du cycle de vie, répond aux exigences opérationnelles et améliore la génération de force du F-35 pour les opérations de frappe aéronavales. Le Typhoon restera néanmoins un élément fondamental de la flotte aérienne de combat du Royaume-Uni. "La synergie entre le Typhoon et le F-35 Lightning forme une force puissante et interopérable, offrant une combinaison de domination air-air, de furtivité et de capacités air-sol polyvalentes", ajoute le le chef d'état-major de la RAF, le maréchal de l'air Sir Rich Knighton.