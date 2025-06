Les Skunk Works deviennent partenaires d'Electra

Les Skunk Works partenaires d'Electra

La division Skunk Works de Lockheed Martin -qui fut entre autres à l'origine de l'U-2 et des A-12 et autres SR-71 pour ne citer qu'eux- s'est rapprochée d'Electra Aero. Les eux constructeurs aéronautiques ont signé un protocole d'accord afin d'étudier les possibilités offertes par l'avion EL9 à décollage et atterrissage ultra-courts (Ultra-STOL) d'Electra.

Viser les domaines militaire et civil

Lockheed Martin collaborera avec Electra afin d'étudier les moyens d'accélérer le développement de l'EL9 dans des domaines tels que l'ingénierie numérique, la fabrication, la chaîne d'approvisionnement, la maintenance et le développement commercial mondial. Les visées dans le domaine militaire d'Electra seront renforcées par les Skunk Works, puisque les deux partenaires évalueront les opportunités de programmes potentiels avec le département américain de la Défense et des clients internationaux.

Décoller en 45 m

L'Electra EL9 a l'ambition de transformer l'aviation commerciale et militaire pour des applications telles que la logistique du dernier kilomètre, la production d'électricité mobile et les interventions d'urgence. L'Ultra-STOL EL9 peut décoller et atterrir silencieusement sur 150 pieds (soit 45 m) et à partir de surfaces non aménagées, ce qui lui permet d'opérer dans des zones difficiles tout en conservant les avantages d'un avion à voilure fixe en termes de sécurité, de coût et d'autonomie. La capacité de l'EL9 à transporter 1 000 livres sur 1 000 miles (soit 453 kg sur 1 852 km) ouvre la voie à toute une série de nouvelles applications pour les utilisateurs commerciaux et militaires.

Un partenariat renforcé

« L'expertise de Lockheed Martin en matière de fabrication, de chaîne d'approvisionnement et de clientèle militaire complète parfaitement la stratégie de commercialisation de l'EL9 d'Electra », a déclaré Marc Allen, PDG d'Electra. « Cette relation accélérera notre mise sur le marché afin d'offrir les capacités transformatrices de l'EL9 à nos clients militaires », ajoute Marc Allen. Cet accord renforce la relation stratégique entre Lockheed Martin et Electra. En 2022, Lockheed Martin Ventures a signé un accord de coopération stratégique pour investir dans le tour de financement de série A d'Electra.