Le projet Garuda coordonné par l’ONERA va préparer les futurs systèmes de combat aérien

Garuda coordonné par l'ONERA

La Commission Européenne a sélectionné le projet Garuda, dédié au développement d’aéronefs de combat autonomes et collaboratifs, dans le cadre du Fonds Européen de Défense (FED). Coordonné par l’ONERA, établissement public sous la tutelle du Ministère des Armées, ce projet réunit un consortium européen de neuf partenaires, incluant six PME (petite et moyenne entreprise), deux ETI (entreprises de taille intermédiaire) et l’ONERA.

Poser les bases architecturales des futurs drones de combat collaboratifs

Garuda vise à poser les bases architecturales des futurs drones de combat collaboratifs via une plateforme modulaire et polyvalente, capable de s’adapter et créer plusieurs variantes d’aéronefs répondant aux besoins opérationnels et évolutifs des forces armées européennes. Le projet adoptera une méthodologie innovante de conception-simulation, visant à combiner la conception système et la simulation opérationnelle au sein de cycles itératifs. Cette approche vise à accélérer l’exploration et la validation de nouvelles configurations, afin d’assurer le développement d’une plateforme adaptable, résiliente et évolutive pour répondre aux exigences opérationnelles.

Développement des futurs systèmes de combat aérien

Avec Garuda, l’ONERA, expert étatique au profit de la DGA (Direction Générale de l'Armement) et de l’AID (Agence de l'Innovation de Défense), poursuit ses contributions pour le développement des futurs systèmes de combat aérien. Fort de son expérience en recherche finalisée pour le domaine de la défense, l’ONERA sera en mesure d’apporter son expertise et son aide à la conception de nouveaux drones de combat collaboratifs, dans le cadre d’une trajectoire de recherche plus large comprenant plusieurs initiatives sur le combat aérien du futur, dont certaines ont été présentées au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris 2025.