Oman Air intègre officiellement l'alliance oneworld

Le 30 juin, la compagnie aérienne Oman Air a annoncé qu'elle rejoignait officiellement l'alliance oneworld. Elle devient le quinzième membre de l'alliance, en plus d'Alaska Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Fiji Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian, et Sri Lankan Airlines, en plus de leurs filiales.

Un réseau de 42 destinations

Depuis le 1er juillet, les clients de l'ensemble des compagnies oneworld peuvent accéder à l'ensemble du réseau de destinations de Oman Air, soit un total de 42 destinations dans 22 pays et territoires dans le monde, dont la nouvelle ligne Mascate-Amsterdam. Cette adhésion officielle permet aux clients d'Oman Air d'accéder à la réciprocité des programmes de fidélisation de l'alliance, l'enregistrement et l'embarquement prioritaire et l'accès aux 700 salons d'aéroports oneworld, notamment les nouveaux salons d'Amsterdam-Schiphol et de Seoul-Incheon.