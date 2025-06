Air Tahiti reçoit son premier ATR 72-600

"TERAIEFA". C'est le nom du nouvel ATR 72-600 que la compagnie polynésienne Air Tahiti a reçu le mercredi 25 juin sur l'aéroport de Rangiroa. L’ATR 72-600 immatriculé F-OPFN est parti de la banlieue toulousaine (Francazal) le 12 juin 2025 pour un long périple de 5 jours avec pas moins de 7 escales (Egypte, Oman, Inde, Malaisie, Indonésie, Australie et Fidji). Air Tahiti a fait appel à la société Flydynamics pour la mise à disposition de deux pilotes en charge du convoyage. Ces derniers étaient accompagnés de deux mécaniciens d’Air Tahiti. Arrivé sur le tarmac de l’aéroport de Tahiti-Faa’a le 17 juin en milieu d’après-midi, l’appareil F-OPFN a obtenu sa conformité, délivrée par l'aviation civile, et a pu effectuer son premier vol commercial le 25 juin 2025.

Livraison prévue jusqu'en 2028

L'acquisition de TERAIEFA s'inscrit dans une commande plus large de quatre ATR 72-600. La livraison de ces nouveaux appareils est prévue jusqu'en 2028, soulignant la vision à long terme d'Air Tahiti et sa confiance dans les produits ATR pour relier et desservir les communautés de l'archipel de manière fiable et responsable. Ces investissements sont essentiels pour stimuler l'économie locale, favoriser le tourisme et renforcer la connectivité régionale, éléments clés de la croissance économique de la Polynésie française. Son acquisition a été rendue possible grâce à l’aide de l’État, via la défiscalisation métropolitaine, et le soutien financier du groupe BPCE, de la Banque Socredo et de la Banque de Tahiti.

« L’arrivée de TERAIEFA marque une nouvelle étape pour Air Tahiti, mais aussi pour Tahiti et ses îles. Plus qu’un avion, c’est un symbole fort de notre attachement à notre territoire, à nos racines, et à la mission qui nous anime chaque jour : connecter les îles et les hommes, avec respect, exigence et engagement. Ce nom, « TERAIEFA », proposé par l’île de Rangiroa, et cette livrée inspirée des motifs traditionnels de tatouage des Tuamotu, témoignent de la richesse culturelle de notre pays et de notre volonté de la faire rayonner. Ce nouvel appareil, moderne, efficient, plus respectueux de l’environnement, s’inscrit dans le cadre du renouvellement de la flotte et de réduction de notre empreinte carbone. Il incarne Tahiti et ses îles d’aujourd’hui, tournées vers l’avenir et fières de leur identité", précise Edouard Wong Fat, directeur général d'Air Tahiti.

Un appareil en configuration premium vers Bora Bora et Raiatea

Parmi les nouveautés en termes de produits, notons que la compagnie régionale polynésienne Air Tahiti a annoncé qu'elle avait sélectionné "ATR HighLine", la configuration tout affaires, pour un des quatre ATR 72-600 commandés. Le nouveau service VIP doit débuter dans la seconde moitié de 2026, avec des vols vers Bora Bora et Raiatea. Les avions seront équipés de 26 sièges affaires très confortables, imaginés par Geven. Ils auront une largeur d'assise de 21,6 pouces (54,8 cm), un pitch (écartement entre les rangées) de 39 pouces (près de 1 mètre), un inclinaison de dossier de 7 pouces (près de 17,8 cm), une tablette, des espaces de rangement, des ports USB A et C et un accès direct au couloir.