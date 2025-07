VoltAero signe un accord avec SEDC Energy et le groupe français ACI Groupe pour la production d'avions Cassio

VoltAero signe une lettre d'intention avec SEDC Energy (SEDCE)

VoltAero, développeur de la famille d'avions Cassio, a signé le 2 juillet 2025 une lettre d'intention (LOI) avec SEDC Energy (SEDCE) de Malaisie et le groupe français ACI, marquant une étape importante vers la création d'une usine d'assemblage d'avions hybrides électriques et d'un centre d'innovation dans l'État malaisien de Sarawak. Dans le cadre de cet accord, SEDCE et ACI Groupe ont exprimé leur intérêt pour l'acquisition d'une participation dans VoltAero et pour devenir un investisseur stratégique. Cet investissement constitue le fondement d'un partenariat stratégique plus large visant à soutenir le développement d'une aviation propre dans toute la région Asie-Pacifique.

Créer un centre d'assemblage à Sarawak

L'accord définit une vision commune visant à créer un centre d'assemblage à Sarawak pour l'avion Cassio de VoltAero, qui utilise une propulsion hybride électrique, ainsi que pour la formation des pilotes. « Ce partenariat est une étape importante pour VoltAero et pour la transition mondiale vers un transport aérien à faibles émissions », a déclaré Jean Botti, PDG et directeur technique de VoltAero. « La création d'un centre régional en Malaisie nous permet d'augmenter notre capacité de production, de répondre à la demande régionale et de transférer notre technologie et nos compétences vers une région clé du monde qui s'engage en faveur d'une aviation durable », ajoute Jean Botti.

Elements clés de l'accord

Parmi les éléments clés de la collaboration proposée figurent la création d'une usine d'assemblage d'avions Cassio à Sarawak. La formation de techniciens et d'ingénieurs locaux sera de son côté réalisée tant en France qu'en Malaisie. L'accord comprend également la création d'une académie de formation des pilotes avec simulateur de vol afin de soutenir l'utilisation des avions Cassio dans le développement d'une aviation régionale éco-efficace. S'ajoute le transfert de technologie et le développement des capacités locales, y compris le soutien à la chaîne d'assemblage final et les opérations de livraison. L'accord comprend également l'octroi des droits de fabrication et de distribution des avions Cassio dans la région Asie-Pacifique à la coentreprise SEDCE-ACI Groupe. Le déploiement de solutions de recharge mobiles dans les aéroports régionaux et vols de démonstration pour sensibiliser le public et les parties prenantes à l'aviation hybride électrique est également envisagé. Le développement de chaînes d'approvisionnement locales permettra de soutenir la production d'avions, le groupe ACI jouant un rôle de premier plan dans les premières phases du projet. La mise en place de capacités locales de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les avions électriques et le développement conjoint dans le domaine de la propulsion à hydrogène et des carburants durables (SAF, biocarburants) en partenariat avec des collaborateurs stratégiques sont inclus.