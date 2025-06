Turbotech annonce une levée de fonds de 8,5 millions d'euros pour accélérer son développement industriel

Une levée de fonds de 8,5 M€

Turbotech connaît actuellement un succès phénoménal sur le marché des avions ultralégers qui lui demande d’augmenter fortement les capacités de production de ses installations de Toussus-le-Noble sur l’aérodrome de Paris-Saclay-Versailles (78). Grâce à cette levée de fonds, Turbotech va pouvoir finaliser auprès des autorités de régulation européenne et française la procédure qui lui permettra d’équiper les avions certifiés. Elle va aussi pouvoir lancer une gamme de turbines plus puissantes et adresser un marché à la recherche des solutions de décarbonation permises par l’usage de carburants durables nativement compatibles avec sa technologie.

Un carnet de commandes plein

« Turbotech a su développer rapidement et mettre sur le marché une famille de motorisations pour aéronefs légers et hybrides électriques. Notre carnet de commandes ferme est « plein » pour les mois à venir et notre société est quasi à l’équilibre financier alors que nos moteurs vont entrer en service. Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer la production des moteurs de série, de les certifier afin d’accroître nos marchés et, enfin, de lancer la famille de moteurs suivante, plus puissante, passant de 140 à 250 chevaux. Nous allons également déployer des solutions de rétrofit d’aéronefs anciens, tout en diminuant l’impact sonore et carbone de l’aviation légère. », a déclaré Damien Fauvet, PDG de Turbotech.