Le Groupe ADP désigne les vainqueurs du "Safe Travel Challenge"

Lancé le 27 avril dernier, le "Safe Travel Challenge" impulsé par le groupe ADP et Choose Paris doit permettre de préparer les changements futurs que vont devoir intégrer les aéroports dans le contexte de l'après-Covid 19. Le concours a suscité le dépôt de plus de 300 dossiers, issus de 31 pays avec six finalistes et trois gagnants.

Trois catégories

Pour la catégorie "Prévention", 151 dossiers avaient été déposés. Le gagnant est CASPR (Etats-Unis) qui a développée une technologie de désinfection naturelle de l'air et des surfaces, agissant par une transformation de l'oxygène et de l'humidité et permettant de d'éliminer les agents pathogènes en continu pendant l'exploitation d'une infrastructure accueillant du public. Pour la catégorie "Détection" (90 dossiers), c'est la Française "RUBIX S&I" qui remporte le prix pour ses capteurs multi sensoriels et multi usages, permettant notamment par la détection d'odeurs et de micro particules d'analyser la fréquence et la durée d'application d'une désinfection ou d'un nettoyage d'espace. Pour la catégorie "Nouveaux services" (68 dossiers), la gagnante est la Française Vivoka qui a développé une solution de commande vocale pouvant être installée sur les différentes étapes du parcours passager, sur un ensemble d'interfaces.

Les grandes tendances de demain

Trois grandes tendances se dessinent à travers l'ensemble des projets proposés : un aéroport qui concilie mise en oeuvre des nouvelles mesures sanitaires et simplicité du parcours passager (suivi en temps réel de la distanciation sociale, et du port du masque, désinfection par UV), un aéroport qui monitore et agit sur la qualité de l'air à l'intérieur de ses terminaux (technologie de désinfection de l'air et des surfaces par réaction chimique naturelle, nouveaux capteurs de pilotage en temps réel de la qualité de l'air), un aéroport qui propose des interfaces et des services sans contact (click and collect, commande vocale pour différents services et usages à l'aéroport, application d'identification par ultrason).