La Direction générale de l'armement commande 1 000 drones à Harmattan AI pour équiper l’armée de Terre

1 000 drones livrés avant 2025

La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié le 30 juin 2025 à la société Harmattan AI ayant remporté l’appel d’offre européen, un marché d’acquisition de drones du combattant visant à renforcer l’équipement de l’armée de Terre. La notification de ce marché est assortie d’une commande de 1 000 drones qui seront livrés avant la fin 2025 en priorité aux unités qui prendront part à l’exercice ORION 2026. Ils seront également utilisés dans le cadre de la formation et de la préparation opérationnelle des combattants. Conçus et assemblés en France, ces micro-drones quadricoptères sont munis d’une caméra électro-optique. Ils peuvent également être dotés d’une caméra infra-rouge complémentaire.

Une vingtaine d'exigences et un coût unitaire faible, pour une production rapide

Sur la base de l’expression de besoin sommaire émise fin 2024, la DGA et l’armée de Terre ont rencontré les membres du pacte « drones aériens de défense » en décembre 2024 pour connaitre l’offre industrielle sur le segment de drone recherché. À la fin février 2025, la DGA a lancé un appel d’offre avec une expression de besoin volontairement simplifiée, proche de l’offre du marché et comportant une vingtaine d’exigences seulement, pour viser un coût unitaire faible et une production rapide tout en répondant aux enjeux opérationnels. De nombreuses sociétés ont répondu à cette consultation. Outre le prix, trois performances techniques principales et des essais précontractuels, d’une demi-journée par candidat, validant la maturité des produits proposés, ont permis de sélectionner la meilleure offre.

Un micro-drone conçu et assemblé en France

Le second semestre 2025 sera consacré à l’activité industrielle avec la production des 1 000 drones qui seront livrés d’octobre à décembre, soit moins d’un an après l’expression de besoin. L’appel d’offre de la DGA était ouvert aux sociétés européennes et c’est la société française Harmattan AI qui l’a remporté. Son micro-drone est conçu et assemblé en France, en recourant notamment à la société française Lynred pour la fourniture des caméras infra-rouge. D’un poids de 1,8 kilogramme, ce drone a une portée de 2 kilomètres et dispose d’une autonomie en vol de 40 minutes.