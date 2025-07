Air Moana reçoit son troisième ATR 72-600

La petite compagnie polynésienne Air Moana, qui a débuté ses toutes premières rotations commerciales le 13 février 2023, a reçu le 27 juin son troisième ATR 72-600. Baptisé "Poehere", il est motorisé par les nouveaux PWT12XT de Pratt&Whitney. Le premier vol du nouvel avion a été opéré le 1er juillet, entre Papeete et Raiatea. Le 3 juillet, Air Moana a aussi ouvert une ligne vers Huahine et le 4 juillet, vers Fakarava.

Air Moana déploie peu à peu ses ailes

Avant ces ouvertures, la compagnie opère un total de huit liaisons dans l'archipel polynésien, vers Moorea, Raitea, Huahine, Bora Bora, Rangiroa, Nuku Hiva, et Hiva Oa. Pour mémoire, Air Moana a été fondée en janvier 2022 par Christian Vernaudon, un ancien de la compagnie Air Tahiti. Elle a obtenu son certificat d'opérateur aérien (AOC) en décembre 2022 et a débuté ses opérations commerciales lors du mois de février suivant. Le 9 décembre 2022, la Sofidep (Société de financement du développement de la Polynésie Française) a fait son entrée au capital d'Air Moana. La petite compagnie polynésienne est dirigée par son PDG, Lionel Guérin, ancien directeur général d'Airlinair, Transavia France et HOP ! Air France, quand la compagnie a été créée suite à la fusion d'Airlinair, Britair et Regional.