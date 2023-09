Le B-21 Raider de Northrop Grumman s'approche à grand pas du test en vol

Le premier vol du B-21 restera un événement basé sur des données qui est surveillé par Northrop Grumman et l'United States Air Force. Développé avec la prochaine génération de technologie furtive, des capacités de mise en réseau avancées et une architecture de systèmes ouverts, le B-21 Raider servira de pilier de la flotte de bombardiers de l'Amérique.

Présentation du B-21 Raider, premier avion de sixième génération au monde.

Northrop Grumman et l'US Air Force présentent le B-21 Raider, le premier avion de sixième génération au monde. Il s'agit d'une avancée majeure dans le domaine de l'aéronautique et une étape importante pour les forces aériennes, montrant une fois de plus la supériorité technologique américaine dans le domaine militaire.