Sodern commercialise son viseur d’étoiles diurne Astradia

D’un Bourget à l’autre

C’est en juin 2020 que nous avons parlé pour la première fois du projet de système de navigation innovant de Sodern, plus tard appelé Vision (Vers l’intégration de senseurs inertiels et optiques pour la navigation) : un équipement capable de viser les étoiles en plein jour et de fonctionner sur un avion (civil ou militaire), malgré le Soleil et au travers de l’atmosphère (voir Air & Cosmos n°2694).

L’objectif était de disposer d’un système autonome et fiable, totalement indépendant des systèmes de positionnement par satellite GNSS (GPS, Galileo et autres), qui peuvent être victimes de brouillage et de leurres, en particulier sur les théâtres d’opérations militaires.

Un prototype fonctionnel avait été dévoilé au public pour la première fois lors du Salon du Bourget 2023 ; deux ans plus tard, le viseur d’étoiles diurne (combiné à une centrale inertielle) est de nouveau l’une des attractions du stand de la filiale d’ArianeGroup, avec une démonstration live encore plus performante (malgré l’environnement urbain et la chaleur du tarmac) et la promotion de sa version industrielle, baptisée Astradia, désormais proposée à la vente avec un prix catalogue clairement affiché : 250 000 €.

Grande précision de pointage

Astradia offre plusieurs avantages : conception monobloc et optimisée, encombrement réduit (176 × 185 × 207 mm) et faible masse (moins de 3 kg).

Cela facilite son intégration à tous types de porteurs aéronautiques et permet large éventail d'applications, y compris les drones et les avions de surveillance.

Côté performances, le viseur d’étoiles affiche une capacité de pointage de quelques secondes d'arc près, équivalente à 1 m pour une distance de 70 km, ce qui s’avère très utile pour l’alignement et le recalage des systèmes de navigation inertiels.

Sodern ajoute dans son descriptif : « Chaque seconde et sans interruption, de jour comme de nuit, ce capteur délivre des mesures à l’aéronef avec une capacité opérationnelle à tout endroit sur Terre, y compris sur les océans, et sans aucune servitude de mise à jour de cartes pour exécuter sa mission. Ce capteur concoure à réduire efficacement les dérives de navigation des longs vols, et plus généralement à améliorer la sécurité de localisation en vol. »

Dernier atout : l’équipement n’émet aucune onde qui rendrait son engin porteur détectable.