Dans le numéro d'Air & Cosmos cette semaine

Le projet Garuda coordonné par l’ONERA va préparer les futurs systèmes de combat aérien

La Commission Européenne a sélectionné le projet Garuda, dédié au développement d’aéronefs de combat autonomes et collaboratifs, dans le cadre du Fonds Européen de Défense (FED). Coordonné par l’ONERA, établissement public sous la tutelle du Ministère des Armées, ce projet réunit un consortium européen de neuf partenaires, incluant six PME (petite et moyenne entreprise), deux ETI (entreprises de taille intermédiaire) et l’ONERA.