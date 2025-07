Performances accrues pour le missile Mistral 3 de MBDA

Nouveau domaine de lutte pour le Mistral 3

Le 18 juillet, MBDA a annoncé avoir terminé (le 17 juin) en Espagne la qualification de son Mistral 3 dans un nouveau domaine de lutte, la lutte contre les drones de surface et les menaces de surface asymétrique. Le numéro 2 mondial explique avoir terminé la veille e processus avec un ultime tir qui garantit la capacité d'interception, de jour comme de nuit, sur des cibles à faible rayonnement infrarouge (le mode de guidage du Mistral, originellement contre les avions et hélicoptères).

Nouveau formage de trajectoire et une amélioration des algorithmes de contrôle de vol

Le succès sur cible est obtenu « grâce à un nouveau formage de trajectoire et une amélioration des algorithmes de contrôle de vol et de traitement d’images ». La capacité sera désormais intégrée aux missiles sortant de chaîne, et pourra être rétrofitée sur les missiles en service. Mais ce n'est qu'une partie du processus en cours pour améliorer encore les performances du Mistral 3, dont MBDA vient de fêter la production du 2000e exemplaire, le 25 juin (l'engin a été remis à la DGA).

Des améliorations retrofitables sur des missiles en service

Un premier tir avait été réalisé il y a tout juste un an, démontrant la capacité sans pour autant la qualifier. Il faisait suite à une démonstration commerciale réalisée par MBDA en Sardaigne face à des armées de l'OTAN. Des améliorations analogues sont aussi attendues dans la capacité d'accrochage sur les drones aériens, là aussi essentiellement par des améliorations logicielles, qui pourront être rétrofitées sur des missiles en service.

Un best-seller commandé à 1 500 exemplaires

L'engin apparaît en tout état de cause comme un best-seller, avec un engouement inédit, boosté à la fois par la guerre en Ukraine et les tirs des houthis. Depuis 2022, MBDA a multiplié par quatre ses capacités de production. 1 500 missiles ont été commandés par 9 pays européens, dans le cadre de l'initiative EDIRPA de l'UE.