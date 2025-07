La DGA annonce le premier vol d'Archange

Archange vole

La Direction Générale de l'Armement (DGA) informe du premier vol de l’avion développé dans le cadre du programme Archange (acronyme d'Avions de Renseignement à CHArge utile de Nouvelle GEnération). Une étape majeure pour les capacités de renseignement de la France a été franchie. Ce programme vise à livrer d’ici la fin de la Loi de programmation militaire 2024-2030 trois avions capables de détecter et d’analyser les signaux radar et de communication. Ils seront utilisés par l’armée de l’Air et de l’Espace et contribueront à la capacité de la France à collecter et analyser des informations stratégiques.

Des Falcon 8X transformés en plateformes de renseignement

Le programme Archange consiste à transformer des avions d'affaires Falcon 8X de Dassault Aviation en plateformes de renseignement. Ils seront équipés d’un système de mission complexe développé par Thales DMS et Thales SIX qui s’appuie sur des technologies innovantes et des capteurs de très haut niveau garantissant des performances optimales.

Renforcer les capacités françaises de renseignement d’origine électromagnétique

Ces avions, modifiés par Dassault Aviation pour répondre aux exigences spécifiques du programme, renforceront les capacités françaises de renseignement d’origine électromagnétique. Ils bénéficient notamment d'une complémentarité inédite dans la détection des signaux de communication et des émissions radar. La réalisation d’un dispositif de formation et d’entraînement ainsi que le soutien en service de ces systèmes sont également prévus. Ce premier vol concrétise plusieurs années de collaboration entre des industriels de premier plan et la DGA. Il témoigne de l’engagement collectif à renforcer les capacités de défense de la France, sa souveraineté décisionnelle et la supériorité en opération de ses forces armées.