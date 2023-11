Latecoere s'associe à Boom Supersonic pour révolutionner le transport aérien supersonique durable

Boom Supersonique choisit Latecoere comme fournisseur stratégique. Boom Supersonique, la société qui construit l'avion de ligne le plus rapide au monde, a annoncé qu'elle avait choisi le leader aérospatial de premier rang, Latecoere, pour rejoindre son réseau croissant de fournisseurs mondiaux. Selon l'accord, l'équipe d'ingénieurs de Latecoere à Toulouse, en France, travaillera avec les ingénieurs de Boom pour définir l'architecture complète du système d'interconnexion de câblage électrique (EWIS), un système clé pour Overture et Symphony. L'EWIS comprendra plus de 103 kilomètres de câblage, nécessitant plus de 45 000 connexions électriques, garantissant une sécurité et une fiabilité du système optimales pour Overture et Symphony.

Eine cooperation international pout le dévéloppement aeronautique. Kathy Savitt, présidente et directrice commerciale de Boom Supersonic, a déclaré: 'Parmi les grands fournisseurs d'aérostructures et de systèmes annoncés pour Overture, Latecoere apporte une énorme expérience dans le développement et la fabrication de EWIS certifiables et de technologies d'avions avancées'. Greg Huttner, PDG de Latecoere: 'Latecoere est fier de soutenir Boom avec des capacités uniques de conception d'ingénierie EWIS, dans le développement de l'avion de ligne le plus rapide au monde. Nous sommes l'un des fondateurs de l'industrie aérospatiale et nous sommes déterminés à continuer à soutenir le développement de la prochaine génération de vols avec Boom.'

Progrès notables dans le développement de l’avion supersonique. Symphony, le moteur développé par Boom qui propulsera Overture, continue d'avancer dans sa conception. Boom a réalisé l'étape technique Conceptual Design Review (CoDR) pour Symphony, qui ouvre la voie aux premiers tests de matériel rig pour Symphony prévus pour 2024. L'Overture de Boom Supersonic transforme le voyage aérien, en étant l'avion de ligne le plus rapide au monde, optimisé pour la vitesse, la sécurité et la durabilité. Il volera à deux fois la vitesse des avions de ligne actuels et est optimisé pour fonctionner avec 100% de carburant d'aviation durable (SAF). Le carnet de commandes d'Overture est actuellement de 130 avions, comprenant des commandes et des précommandes d'American Airlines, United Airlines et Japan Airlines. Boom travaille avec Northrop Grumman pour les applications gouvernementales et de défense d'Overture.



Lire aussi: Le XB-1 de Boom Supersonic aux essais au sol