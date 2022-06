Eurosatory : Un programme de choc !

Le programme des conférences privatives

Ce n’est un secret pour personne, les technologies et les doctrines d’emploi évoluent, et les lacunes d’une armée sont connues d’autant plus rapidement que les manquements sont partagés en quasi-temps réel au monde entier. Il en résulte des opportunités pour les forces et les industriels qu’il est indispensable de savoir identifier selon un rythme inédit.

Le panel d’experts réunis par Air&Cosmos vous permettra d’identifier certaines de ces tendances et évolutions, dans une série de rendez-vous à ne pas manquer pour ceux qui veulent percevoir les enjeux du futur ou positionner leurs produits et services auprès d’acteurs majeurs du secteur de la défense. Ces conférences sont organisées pour donner la parole à de vrais sachants et ne visent pas à promouvoir une solution ou un industriel en particulier.