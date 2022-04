Défense : cinq femmes commandants de bases aériennes à l'été

Cinq femmes commandants de bases aériennes

L’Armée de l’Air et de l’Espace montre à quel point une femme a désormais autant de chances d’accéder aux hautes responsabilités : elle aura cinq femmes commandants de bases aériennes et d’établissements de formation en fonction à l’été. La transporteuse Solène Le Floch commandait déjà la base aérienne 105 d’Evreux, comme la mécanicienne Diane Géribaldi à Saintes (elle rend son commandement cet été). Elle seront rejointes cet été par la mécanicienne Géraldine Borel sur les BA107 de Villacoublay, par Anne Labadie sur la BA116 de Luxeuil, par Isabelle Ménager à Grenoble à la tête de l’école des pupilles de l’air et de l’espace (EPAAE).

Anne-Laure Michel à Istres

L’assistant militaire de deux chefs d’état-majors successifs, fille de pilote militaire, Anne-Laure Michel prendra la BA125 d’Istres. Cette pilote de chasse (la seule de la promotion de cet été) qui a grandi sur Mirage F1CT/CR est aussi la plus capée du groupe de l’été, avec deux croix de la valeur militaire pour faits de guerre. C'est la première fois qu'une base à vocation nucléaire est confiée à une femme. L’Armée de l’Air et de l'Espace reste et de loin la plus féminisée des trois, et cette promotion au mérite l’incarne parfaitement. Les autres armées sont plus à la peine, notamment dans les grades supérieurs.

La percée des mécaniciennes

La percée des mécaniciennes dans l’Armée de l’Air et de l’Espace était prévisible, c’est une spécialité très féminisée. Cette augmentation des femmes dans les postes de commandement de bases aériennes laisse présager une augmentation du nombre de femmes générales au sein de l’Armée de l'Air et de l'Espace. Dans les fonctions opérationnelles, les femmes sont aussi présentes, notamment dans les cockpits des aéronefs, dans le renseignement et les forces spéciales. D'ailleurs, le commando parachutiste de l'air n°20 d'Orange sera aussi commandé à l'été par son actuelle commandante en second.