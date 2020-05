CAE remporte un contrat portant sur la fourniture d’un simulateur de missions PC-21 additionnel à l’armée de l’Air française

Montréal, le 20 mai 2020.

CAE a annoncé aujourd’hui qu’elle a signé en février dernier une modification au contrat avec Cognac Formation Aero, une coentreprise entre Babcock France et Dassault Aviation, pour fournir un simulateur de missions au sol Pilatus PC-21 additionnel pour appuyer l’entraînement des pilotes de l’armée de l’Air française. L’entraînement des pilotes de l’armée de l’Air française est fourni en vertu d'un programme dirigé par la DGA, l'agence d'approvisionnement de la France connue sous le nom de FOMEDEC (Formation Modernisée des Équipages de Chasse).

Le Programme est conçu pour former les futurs pilotes d’avions de chasse de l’armée de l’Air française. CAE avait remporté un contrat de sous-traitance visant à développer un système complet d’entraînement au sol PC-21 qui a été livré en 2019 et qui comportait deux simulateurs de missions PC-21 et une série de dispositifs d’entraînement de tâches partielles PC-21.

« L’ajout d’un troisième simulateur de missions PC-21 augmentera considérablement les capacités d’entraînement synthétique de l’armée de l’Air française à la base aérienne de Cognac-Châteaubernard », a déclaré Marc-Olivier Sabourin, vice-président et directeur général, Défense et sécurité internationale à CAE. « Le système d’entraînement au sol PC-21 joue un rôle critique dans le programme d’entraînement global et un simulateur de missions PC-21 additionnel fournira plus de flexibilité tout en contribuant à un entraînement en vol plus efficace sur la flotte d’avions PC-21. »

Semblable aux deux premiers simulateurs de missions au sol PC-21, le nouveau simulateur PC-21 sera doté d’un poste de pilotage PC-21 fourni par Pilatus auquel sera intégrée une série de technologies de simulation et d’environnement synthétique CAE, y compris le générateur d’images CAE Medallion-6000, l’architecture de base de données commune de l’Open Geospatial Consortium (OGC CDB), et le logiciel de forces générées par ordinateur. Le nouveau simulateur de missions PC-21 sera livré en 2022 à la base aérienne de Cognac-Châteaubernard dans le sud-ouest de la France. CAE fournit actuellement des services de soutien et de maintenance sur place sur le système d’entraînement au sol PC-21 et continuera à fournir ces services sur le nouveau simulateur.

Le Programme, géré par Babcock France en partenariat avec Dassault Aviation, fournit une solution complète d’entraînement des pilotes de l’armée de l’Air française ainsi que la fourniture et le soutien de 17 avions d’entraînement PC-21, des systèmes d’entraînement au sol PC-21 et d’installations d’entraînement modernisées.

