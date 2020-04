CAE rappelle tous les employés mis à pied temporairement au Canada

Tous les 1 500 employés de CAE au Canada rappelés cette semaine

Le design du respirateur CAE et les essais sont en voie d’être finalisés à la suite de la signature d’un contrat avec le gouvernement du Canada portant sur 10 000 unités qui permettront de sauver la vie des patients atteints de la COVID-19

100 000 masques N95 seront livrés au gouvernement du Québec pour appuyer les travailleurs de la santé de première ligne

CAE a annoncé aujourd’hui qu’elle a rappelé tous les employés mis à pied temporairement au Canada. En tenant compte des rappels d’employés fournissant des services essentiels et les rappels dans le cadre du programme de Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), environ 1 500 employés seront de retour sur la liste de paie cette semaine; la vaste majorité est à Montréal et travaillera de la maison. Les mises à pied temporaires faisaient partie d’une série de mesures annoncées par CAE le 6 avril dernier en réponse à la pandémie de la COVID-19.

CAE a également annoncé qu’elle a signé un contrat avec le gouvernement du Canada le 10 avril portant sur la fabrication et la livraison de 10 000 respirateurs qui serviront à sauver la vie des patients atteints de la COVID-19. L’entreprise finalise le design et les essais de son respirateur CAE Air1 et se prépare pour la production. La première unité devrait être livrée au début du mois de mai aux autorités de la santé pour être certifiée.

De plus, CAE a annoncé qu’elle tire parti de sa chaîne d’approvisionnement mondiale pour fournir des masques N95, qui sont très rares, à des fins humanitaires aux travailleurs de la santé de première ligne. À ce jour, CAE a obtenu 100 000 masques N95 qui seront livrés au gouvernement du Québec.

« Je félicite le gouvernement du Canada pour son action immédiate et décisive pour venir en aide aux Canadiens en créant le programme de subvention salariale d’urgence. Ce programme permet également à l’industrie canadienne de remettre les employés sur la liste de paie et d’être mieux préparée à une reprise lorsque les défis actuels seront derrière nous », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Les employés de CAE sont fiers de jouer un rôle crucial pour sauver des vies en dotant le pays de respirateurs fabriqués au Canada, et en utilisant la chaîne d’approvisionnement de CAE pour obtenir une quantité importante de masques N95 pour protéger nos anges gardiens qui prennent soin des patients atteints de la COVID-19. »

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par plus de 70 ans d’innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l’entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l’industrie, avec plus de 10 500 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d’équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com/fr