Troisième exercice spatial militaire AsterX

Un exercice ambitieux

Du 21 février au 10 mars, pour la troisième année consécutive, se tient l'exercice spatial militaire virtuel AsterX, organisé par le Commandement de l’espace (CDE) sur le site du Cnes à Toulouse, sur un plateau technique regroupant l’ensemble des outils civils et militaires.

A partir d’une situation géopolitique fictive (inspirée de menaces réelles), plus de 200 participants suivent un scénario imaginé avec le Cnes, qui simule 23 évènements dans un environnement réaliste et complexe, où interagissent des milliers d’objets spatiaux sur toutes les orbites, et dans un contexte d’engagement sur tout le spectre Multi-Milieux Multi-Champs (M2MC).

La première édition s’était tenue du 8 au 12 mars 2021.

Différents objectifs

Quatre objectifs sont visés par l’exercice :

· entraîner les unités du CDE à la surveillance de l’espace et à la protection des moyens spatiaux nationaux

· tester la structure et la connectivité du futur centre de contrôle des opérations spatiales militaires dans un contexte M2MC

· valider les concepts d’emploi et la coordination avec le Cnes et les partenaires industriels

· développer et renforcer les coopérations opérationnelles avec les partenaires étrangers.