La Russie remplace une capsule endommagée vers l'ISS

La capsule Soyouz MS-23, lancée par la Russie, est arrivée à la Station spatiale internationale (ISS) pour remplacer la capsule Soyouz MS-22, endommagée en décembre dernier. La nouvelle capsule devrait ramener trois astronautes de l'ISS sur Terre en septembre. L'incident a prolongé la mission des trois astronautes à bord de l'ISS de six mois.

Une capsule SpaceX avec deux Américains et un Russe, un Émirati

La mission Crew-5, composée de quatre personnes, dont un astronaute américain, une Russe, un Japonais et un Américain, devrait bientôt revenir sur Terre. Dans quelques jours, la mission Crew-6, comprenant deux Américains, un Émirati et un Russe, devrait arriver à bord d'une capsule SpaceX. Depuis l'offensive russe en Ukraine l'année dernière, l'espace est l'un des rares domaines dans lesquels la Russie et les États-Unis travaillent encore ensemble.

Perspectives pour la mission en cours

Bien que la nouvelle capsule Soyouz MS-23 ait réussi à s'arrimer à l'ISS, le retour des astronautes de la mission Crew-5 reste incertain en raison de l'incident de la capsule endommagée. Si les trois astronautes ne peuvent pas rentrer sur Terre à temps, la mission Crew-6 pourrait être retardée, ce qui entraînerait des répercussions sur d'autres missions à venir.